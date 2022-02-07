«Роскосмос» представил человекоподобного робота для работ в открытом космосе
«Роскосмос» представил антропоморфного робота нового поколения (проект «Теледроид»), которого планируется использовать для работ в открытом космосе. Видео и фотографии робота опубликованы на Youtube-канале и сайте госкорпорации. Из них следует, что «Теледроид» внешне напоминает торс человека без ног, при этом на видео конечности робота приводит в движение человек.
«Теледроид» — совместный проект НПО «Андроидная техника» и РКК «Энергия». В марте 2021 г. предприятия подписали контракт на создание робототехнического комплекса нового поколения, предназначенного для выхода в открытый космос. Предполагается, что он будет базироваться на Международной космической станции (МКС) или перспективной российской орбитальной станции и сможет работать как внутри, так и снаружи.
По словам разработчиков, робот будет функционировать в режиме аватара, копируя движения оператора в специальном костюме, находящегося на МКС или на Земле. Как объяснял ранее исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров, «Теледроид» будет использоваться как «умный помощник»: перед выходом космонавта за пределы корабля он будет подготавливать рабочее место. Некоторые движения робот сможет выполнять самостоятельно. Эксперимент по выводу «Теледроида» на орбиту запланирован на 2024 г. В мае прошлого года в компании сообщали, что робот сможет работать на орбите 3–4 года, хотя по техническому заданию должен эксплуатироваться полгода. Более точные сроки работы будут понятны по мере развития проекта и получения большего числа данных.
НПО «Андроидная техника» в понедельник сообщило о запуске в Магнитогорске производства электродвигателей для робота — девятого типоразмера в линейке синхронных бесколлекторных двигателей с постоянным магнитом (AT Drive 38*12). Как пояснили в компании, двигатели линейки AT Drive были установлены в роботе FEDOR, который в августе 2019-го совершил полный цикл полета в космос.