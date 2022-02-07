«Роскосмос» представил человекоподобного робота для работ в открытом космосе

По словам разработчиков, робот будет функционировать в режиме аватара, копируя движения оператора в специальном костюме, находящегося на МКС или на Земле. Как объяснял ранее исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров, «Теледроид» будет использоваться как «умный помощник»: перед выходом космонавта за пределы корабля он будет подготавливать рабочее место. Некоторые движения робот сможет выполнять самостоятельно. Эксперимент по выводу «Теледроида» на орбиту запланирован на 2024 г. В мае прошлого года в компании сообщали, что робот сможет работать на орбите 3–4 года, хотя по техническому заданию должен эксплуатироваться полгода. Более точные сроки работы будут понятны по мере развития проекта и получения большего числа данных.