Tesla разрабатывает конкурента App Store и Google Play
Tesla разрабатывает собственный магазин приложений — аналог App Store и Google Play, который позволит владельцам электромобилей загружать и устанавливать приложения, как на смартфонах Apple или Android. Об этом сообщает издание The Driver. Впоследствии в собственном магазине приложений Tesla планирует добавлять приложения других разработчиков, популярных по всему миру.
Инвесторы Tesla ожидали, что основатель компании Илон Маск официально объявит о разработке магазина приложений во время презентации результатов компании за 2021 г., однако этого не случилось, так как сроки готовности могут быть перенесены. Об этом сообщила в своем аккаунте в Twitter компания Teslascopе — одноименного приложения Tesla для отслеживания поездок.
«Учитывая, что это не упоминалось во время объявления о доходах, мы считаем, что предполагаемый период запуска мог быть продлен», — говорится в сообщении Teslascope. Ожидается, что магазин приложений будет запущен раньше выхода элекропикапа Tesla — Cybertruk, который ожидается не ранее начала 2023 г.