Tesla разрабатывает конкурента App Store и Google Play

Инвесторы Tesla ожидали, что основатель компании Илон Маск официально объявит о разработке магазина приложений во время презентации результатов компании за 2021 г., однако этого не случилось, так как сроки готовности могут быть перенесены. Об этом сообщила в своем аккаунте в Twitter компания Teslascopе — одноименного приложения Tesla для отслеживания поездок.