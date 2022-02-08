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Tesla разрабатывает конкурента App Store и Google Play

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Tesla разрабатывает собственный магазин приложений — аналог App Store и Google Play, который позволит владельцам электромобилей загружать и устанавливать приложения, как на смартфонах Apple или Android. Об этом сообщает издание The Driver. Впоследствии в собственном магазине приложений Tesla планирует добавлять приложения других разработчиков, популярных по всему миру.

Инвесторы Tesla ожидали, что основатель компании Илон Маск официально объявит о разработке магазина приложений во время презентации результатов компании за 2021 г., однако этого не случилось, так как сроки готовности могут быть перенесены. Об этом сообщила в своем аккаунте в Twitter компания Teslascopе — одноименного приложения Tesla для отслеживания поездок.

«Учитывая, что это не упоминалось во время объявления о доходах, мы считаем, что предполагаемый период запуска мог быть продлен», — говорится в сообщении Teslascope. Ожидается, что магазин приложений будет запущен раньше выхода элекропикапа Tesla — Cybertruk, который ожидается не ранее начала 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных