Газета
Авто

Tesla отзовет более 800 000 машин из-за проблемы с сигналом ремня безопасности

Ведомости

Производитель электрокаров Tesla отзовет 817 000 автомобилей в США из-за возможной ошибки со срабатыванием звукового сигнала, оповещающего о непристегнутом ремне безопасности, сообщает Reuters со ссылкой на отчет Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA) страны.

Отзыву подлежат некоторые автомобили Model S и Model X выпуска 2021-2022 гг., Model 3 2017-2022 гг. и Model Y 2020-2022 гг. В отчете указано, что перечисленные модели не соответствуют федеральному стандарту безопасности транспортных средств «Защита пассажиров от столкновений». Специалисты установили, что из-за ошибки в программном обеспечении звуковой сигнал, оповещающий водителя о непристегнутом ремне, может не срабатывать, когда автомобиль заведен.

В компании, в свою очередь, пообещали исправить ошибку и обновить программное обеспечение. По состоянию на 31 января им неизвестно о каких-либо авариях или травмах, связанных с этой проблемой.

Ранее компания обязалась отозвать 53 822 автомобиля из-за возможной ошибки в программе автономного вождения. В отчете NHTSA указывалось, что проблема касается торможения перед запрещающим движение знаком. Специалисты отмечали, что программа автономного вождения включает в себя функцию rolling stop («остановка на ходу»), из-за которой автомобиль может продолжать ехать на скорости 9 км/ч, несмотря на предупреждающий знак. Отзыву подлежат автомобили Model S и Model X выпуска 2016-2022 гг., Model 3 2017-2022 гг. и Model Y 2020-2022 гг.

В конце декабря 2021 г. Tesla пообещала отозвать около 475 000 автомобилей из-за возможных технических дефектов. У автомобилей могли быть повреждены провода камеры заднего вида при открывании и закрывании багажника. В июне 2021 г. компания отозвала более 285 000 электромобилей в Китае из-за потенциального сбоя работы круиз-контроля. Тогда в компании предупредили, что система может активироваться сама по себе, что приводит к непреднамеренному ускорению автомобиля.

Ранее по теме: Tesla отзовет более 53 000 автомобилей в США из-за проблем с автопилотом

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных