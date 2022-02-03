Tesla отзовет более 800 000 машин из-за проблемы с сигналом ремня безопасности
Производитель электрокаров Tesla отзовет 817 000 автомобилей в США из-за возможной ошибки со срабатыванием звукового сигнала, оповещающего о непристегнутом ремне безопасности, сообщает Reuters со ссылкой на отчет Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA) страны.
Отзыву подлежат некоторые автомобили Model S и Model X выпуска 2021-2022 гг., Model 3 2017-2022 гг. и Model Y 2020-2022 гг. В отчете указано, что перечисленные модели не соответствуют федеральному стандарту безопасности транспортных средств «Защита пассажиров от столкновений». Специалисты установили, что из-за ошибки в программном обеспечении звуковой сигнал, оповещающий водителя о непристегнутом ремне, может не срабатывать, когда автомобиль заведен.
В компании, в свою очередь, пообещали исправить ошибку и обновить программное обеспечение. По состоянию на 31 января им неизвестно о каких-либо авариях или травмах, связанных с этой проблемой.
Ранее компания обязалась отозвать 53 822 автомобиля из-за возможной ошибки в программе автономного вождения. В отчете NHTSA указывалось, что проблема касается торможения перед запрещающим движение знаком. Специалисты отмечали, что программа автономного вождения включает в себя функцию rolling stop («остановка на ходу»), из-за которой автомобиль может продолжать ехать на скорости 9 км/ч, несмотря на предупреждающий знак. Отзыву подлежат автомобили Model S и Model X выпуска 2016-2022 гг., Model 3 2017-2022 гг. и Model Y 2020-2022 гг.
В конце декабря 2021 г. Tesla пообещала отозвать около 475 000 автомобилей из-за возможных технических дефектов. У автомобилей могли быть повреждены провода камеры заднего вида при открывании и закрывании багажника. В июне 2021 г. компания отозвала более 285 000 электромобилей в Китае из-за потенциального сбоя работы круиз-контроля. Тогда в компании предупредили, что система может активироваться сама по себе, что приводит к непреднамеренному ускорению автомобиля.