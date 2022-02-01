Tesla отзовет более 53 000 автомобилей в США из-за проблем с автопилотом
Американский производитель электрокаров Tesla отзовет 53 822 автомобиля из-за возможной ошибки в программе автономного вождения, сообщает Reuters со ссылкой на отчет Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA).
В отчете указано, что проблема касается торможения перед запрещающим движение знаком. Специалисты отметили, что программа автономного вождения включает в себя функцию «rolling stop» (остановка на ходу), из-за которой автомобиль может продолжать ехать на скорости 9 км/ч, несмотря на предупреждающий знак. Это может привести к тому, что машина не остановится на некоторых перекрестках, которые представляют угрозу безопасности.
Отзыву подлежат некоторые автомобили марок Model S и Model X 2016-2022 гг. выпуска, Model 3 2017-2022 гг. выпуска и Model Y 2020-2022 гг. выпуска, говорится в сообщении. Представители Tesla, в свою очередь, подчеркнули, что компании не известно ни о каких авариях или травмах, вызванных этой функцией. Тем не менее производитель согласился исключить «остановку на ходу» из программного обеспечения автомобиля.
В конце декабря 2021 г. Tesla пообещала отозвать около 475 000 автомобилей из-за возможных технических дефектов. У автомобилей могли быть повреждены провода камеры заднего вида при открывании и закрывании багажника. В июне 2021 г. компания отозвала более 285 000 электромобилей в Китае из-за потенциального сбоя работы круиз-контроля. Тогда в компании предупредили, что система может активироваться сама по себе, что приводит к непреднамеренному ускорению автомобиля.