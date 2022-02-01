Tesla отзовет более 53 000 автомобилей в США из-за проблем с автопилотом

В конце декабря 2021 г. Tesla пообещала отозвать около 475 000 автомобилей из-за возможных технических дефектов. У автомобилей могли быть повреждены провода камеры заднего вида при открывании и закрывании багажника. В июне 2021 г. компания отозвала более 285 000 электромобилей в Китае из-за потенциального сбоя работы круиз-контроля. Тогда в компании предупредили, что система может активироваться сама по себе, что приводит к непреднамеренному ускорению автомобиля.