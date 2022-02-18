Airbus ожидает появления самолетов на 100% устойчивом авиатопливе к концу десятилетия

На прошлой неделе гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта Вилли Уолш сообщил, что при условии предоставления государственной поддержки к 2025 г. производство устойчивого авиатоплива достигнет 7,9 млрд л в год, что позволит удовлетворить лишь 2% от общей потребности отрасли в топливе. К середине века, по подсчетам ассоциации, производство вырастет до 449 млрд л, или 65% потребностей рынка. Он отметил, что для пассажиров это выразится в подорожании авиабилетов примерно вдвое из-за более высокой стоимости топлива, производимого из возобновляемых источников, по сравнению с традиционным авиакеросином.