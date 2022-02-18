Airbus ожидает появления самолетов на 100% устойчивом авиатопливе к концу десятилетия
Авиация может столкнуться с серьезными проблемами, если в отрасли не будет своевременно проведена декарбонизация. Такое мнение высказал гендиректор Airbus Гийом Фори в интервью CNBC. По его мнению, водородные самолеты представляют собой «наилучшее решение» в средне- и долгосрочной перспективе.
Фори назвал ряд направлений деятельности Airbus на ближайшие годы: в первую очередь европейский авиапромышленный концерн будет стремиться к модернизации своих самолетов для снижения потребления топлива и выбросов углекислого газа. В настоящее время Airbus сертифицирует авиалайнер, способный использовать 50% устойчивого авиационного топлива (SAF, sustainable aviation fuel), которое получают путем преобразования биомассы или неорганических компонентов. Применение такого топлива сокращает выбросы парниковых газов и имеет низкий углеродный след.
CEO Airbus полагает, что уже к концу этого десятилетия самолеты смогут летать на 100% устойчивом авиационном топливе. В дальнейшем компания будет стремиться к тому, чтобы вывести на рынок водородный самолет. Он добавил, что коммерциализация технологии потребует большой инженерной и исследовательской работы, а также значительных капитальных вложений.
На прошлой неделе гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта Вилли Уолш сообщил, что при условии предоставления государственной поддержки к 2025 г. производство устойчивого авиатоплива достигнет 7,9 млрд л в год, что позволит удовлетворить лишь 2% от общей потребности отрасли в топливе. К середине века, по подсчетам ассоциации, производство вырастет до 449 млрд л, или 65% потребностей рынка. Он отметил, что для пассажиров это выразится в подорожании авиабилетов примерно вдвое из-за более высокой стоимости топлива, производимого из возобновляемых источников, по сравнению с традиционным авиакеросином.
В октябре прошлого года глава авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири заявил, что пока не существует технологии, способной заменить традиционную авиацию. Он отметил, что не ожидает появления водородных видов топлива раньше 2030 г. В сентябре 2020 г. Airbus представил концепты трех пассажирских самолетов, использующих жидкий водород вместо керосина. Первые коммерческие полеты запланированы на 2035 г.
Защитники окружающей среды называют авиацию одним из наиболее быстро растущих источников выбросов парниковых газов в атмосферу. Всемирный фонд дикой природы отмечает, что эта отрасль является самым углеродоемким видом деятельности, осуществляемой человеком. По данным ассоциации Air Transport Action Group, в 2019 г. на воздушные перелеты пришлось 2% от общего объема антропогенных выбросов углекислого газа (915 млн из 43 млрд т).