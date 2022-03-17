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ЕКА приостановит сотрудничество с «Роскосмосом» по миссии ExoMars

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Европейское космическое агентство (ЕКА) признало невозможным продолжение сотрудничества с «Роскосмосом» по марсианской миссии ExoMars, говорится в пресс-релизе организации.

Правящий совет ЕКА поручил гендиректору агентства Йозефу Ашбахеру принять меры для приостановки сотрудничества. Ашбахер также получил полномочия для изучения доступных вариантов дальнейшей реализации миссии.

ExoMars — совместная программа ЕКА и «Роскосмоса» по исследованию Марса. Первая миссия была выведена в космос в 2016 г., в ее состав вошли аппарат TGO и демонстрационный десантный модуль Schiaparelli.

Вторую миссию, для которой Россия должна была предоставить ракету-носитель «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой Kazachok и научные инструменты ровера Rosalind Franklin, изначально планировалось запустить в 2018 г., однако она была перенесена сначала на 2020, а затем, в том числе из-за пандемии, на сентябрь 2022-го.

ЕКА 28 февраля заявило, что в условиях западных санкций и ситуации в мире продолжение программы ExoMars в 2022 г. является «очень маловероятным». Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ответ заявил, что ЕКА «назло русской бабушке решило отморозить себе уши». До этого госкорпорация в ответ на санкции ЕС объявила о приостановке сотрудничества с европейскими партнерами по организации запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане и отозвала персонал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных