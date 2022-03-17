ЕКА приостановит сотрудничество с «Роскосмосом» по миссии ExoMars

ЕКА 28 февраля заявило, что в условиях западных санкций и ситуации в мире продолжение программы ExoMars в 2022 г. является «очень маловероятным». Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ответ заявил, что ЕКА «назло русской бабушке решило отморозить себе уши». До этого госкорпорация в ответ на санкции ЕС объявила о приостановке сотрудничества с европейскими партнерами по организации запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане и отозвала персонал.