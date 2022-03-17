ЕКА приостановит сотрудничество с «Роскосмосом» по миссии ExoMars
Европейское космическое агентство (ЕКА) признало невозможным продолжение сотрудничества с «Роскосмосом» по марсианской миссии ExoMars, говорится в пресс-релизе организации.
Правящий совет ЕКА поручил гендиректору агентства Йозефу Ашбахеру принять меры для приостановки сотрудничества. Ашбахер также получил полномочия для изучения доступных вариантов дальнейшей реализации миссии.
ExoMars — совместная программа ЕКА и «Роскосмоса» по исследованию Марса. Первая миссия была выведена в космос в 2016 г., в ее состав вошли аппарат TGO и демонстрационный десантный модуль Schiaparelli.
Вторую миссию, для которой Россия должна была предоставить ракету-носитель «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой Kazachok и научные инструменты ровера Rosalind Franklin, изначально планировалось запустить в 2018 г., однако она была перенесена сначала на 2020, а затем, в том числе из-за пандемии, на сентябрь 2022-го.
ЕКА 28 февраля заявило, что в условиях западных санкций и ситуации в мире продолжение программы ExoMars в 2022 г. является «очень маловероятным». Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ответ заявил, что ЕКА «назло русской бабушке решило отморозить себе уши». До этого госкорпорация в ответ на санкции ЕС объявила о приостановке сотрудничества с европейскими партнерами по организации запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане и отозвала персонал.