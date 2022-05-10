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Владелец Tinder подал в суд на Google Play из-за угрозы удаления

Ведомости

Компания Match Group, владеющая сервисом для знакомств Tinder, подала в суд на корпорацию Google из-за угрозы удаления приложения из Google Play, сообщает портал TechCrunch. Компания отказывается платить комиссию в 30% от транзакций в магазине приложений. 

«Десять лет назад Match Group была партнером Google. Теперь мы его заложники. Google заманил разработчиков приложений на свою платформу, заверив, что мы можем предложить пользователям выбор желаемого способа оплаты услуг», — говорится в сообщении компании. Как утверждают представители Match Group, Google нарушает антимонопольное законодательство, потому что настаивает на использования только своей системы оплаты услуг. Компания стремится получать долю от каждой транзакции в приложениях.

Google предупредил, что к 1 июня удалит приложения, которые обходят его собственные платежные системы. Исполнительный директор Match Group Шар Дубей в свою очередь подчеркнул, что представители корпорации были крайне «настойчивы» в своих намерениях и что иск компании стал «крайней мерой» в конфликте.

Представители Google настаивают, что действующая система платежей помогает сдерживать мошенничество, а взимание платы за свои услуги является обычной практикой любого бизнеса. Они назвали иск Match Group «корыстной кампанией», цель которой — не выплачивать справедливую долю от транзакций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных