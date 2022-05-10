Владелец Tinder подал в суд на Google Play из-за угрозы удаления

«Десять лет назад Match Group была партнером Google. Теперь мы его заложники. Google заманил разработчиков приложений на свою платформу, заверив, что мы можем предложить пользователям выбор желаемого способа оплаты услуг», — говорится в сообщении компании. Как утверждают представители Match Group, Google нарушает антимонопольное законодательство, потому что настаивает на использования только своей системы оплаты услуг. Компания стремится получать долю от каждой транзакции в приложениях.