МТС запустила сервис для организации фестивалей на основе геоаналитики
Геоаналитическая платформа работает по модели подписки и позволяет клиентам самостоятельно выгружать тепловые карты и дашборды со статистикой. Сервис будет актуален для организаторов фестивалей, концертов, забегов и других культурно-массовых мероприятий. Заказчиками могут в том числе выступать коммерческие организации, НКО, министерства культуры и туризма. Они смогут получить отчет о количестве посетителей, социально-демографическом составе аудитории и времени, которое люди проводят на мероприятии.
Сервис позволит оценить, достаточно ли пропускных пунктов, кафе, рекреационных зон и другой инфраструктуры для того, чтобы гости чувствовали себя комфортно, разработать программу следующего мероприятия с точным учетом интересов аудитории и сэкономить на рекламных бюджетах, объяснили в МТС.
«Четкое понимание своей аудитории также поможет привлечь партнеров и сэкономить маркетинговый бюджет за счет фокуса на более узкий целевой сегмент. Мы сами будем широко использовать аналитику для мероприятий, организуемых нашим подразделением по проведению массовых мероприятий и концертов «МТС Live», — отметил вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса Олег Алдошин.
Первым заказчиком услуги стал департамент туризма министерства культуры Самарской области. МТС проанализировала несколько мероприятий в регионе — фестиваль набережных «ВолгаФест», международный фестиваль искусств «Шостакович XX век» и интерактивный музей под открытым небом «Дорога истории — наша Победа».
Сейчас геоаналитика Big Data МТС используется в 46 регионах России. Данные помогают планировать городское пространство, в том числе строительство дорог, развязок, поликлиник и парков, а также корректировать графики и маршруты общественного транспорта. Бизнес может использовать геоаналитику, чтобы сравнивать доступные локации при открытии новых торговых точек и офисов.