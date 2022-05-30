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МТС запустила сервис для организации фестивалей на основе геоаналитики

Ведомости

МТС создала сервис по анализу посещаемости публичных мероприятий на основе аналитики Big Data. Решение анализирует обезличенные агрегированные данные о передвижениях, численности и составе населения, а также потоках туристов и покупателей, рассказали «Ведомостям» в компании.

Геоаналитическая платформа работает по модели подписки и позволяет клиентам самостоятельно выгружать тепловые карты и дашборды со статистикой. Сервис будет актуален для организаторов фестивалей, концертов, забегов и других культурно-массовых мероприятий. Заказчиками могут в том числе выступать коммерческие организации, НКО, министерства культуры и туризма. Они смогут получить отчет о количестве посетителей, социально-демографическом составе аудитории и времени, которое люди проводят на мероприятии.

Сервис позволит оценить, достаточно ли пропускных пунктов, кафе, рекреационных зон и другой инфраструктуры для того, чтобы гости чувствовали себя комфортно, разработать программу следующего мероприятия с точным учетом интересов аудитории и сэкономить на рекламных бюджетах, объяснили в МТС.  

«Четкое понимание своей аудитории также поможет привлечь партнеров и сэкономить маркетинговый бюджет за счет фокуса на более узкий целевой сегмент. Мы сами будем широко использовать аналитику для мероприятий, организуемых нашим подразделением по проведению массовых мероприятий и концертов «МТС Live», — отметил вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса Олег Алдошин.

Первым заказчиком услуги стал департамент туризма министерства культуры Самарской области. МТС проанализировала несколько мероприятий в регионе — фестиваль набережных «ВолгаФест», международный фестиваль искусств «Шостакович XX век» и интерактивный музей под открытым небом «Дорога истории — наша Победа». 

Сейчас геоаналитика Big Data МТС используется в 46 регионах России. Данные помогают планировать городское пространство, в том числе строительство дорог, развязок, поликлиник и парков, а также корректировать графики и маршруты общественного транспорта. Бизнес может использовать геоаналитику, чтобы сравнивать доступные локации при открытии новых торговых точек и офисов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных