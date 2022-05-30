МТС запустила сервис для организации фестивалей на основе геоаналитики

Геоаналитическая платформа работает по модели подписки и позволяет клиентам самостоятельно выгружать тепловые карты и дашборды со статистикой. Сервис будет актуален для организаторов фестивалей, концертов, забегов и других культурно-массовых мероприятий. Заказчиками могут в том числе выступать коммерческие организации, НКО, министерства культуры и туризма. Они смогут получить отчет о количестве посетителей, социально-демографическом составе аудитории и времени, которое люди проводят на мероприятии.