«Коммерсантъ» узнал о требовании к банкам передать биометрию в ЕБС

Система ЕБС

Система ЕБС в России была запущена в 2018 г. При этом принятый в конце 2020 г. закон о ЕБС сделал доступными сервисы удаленной идентификации не только для банков, но и для некредитных финансовых организаций и компаний из других секторов экономики. С 1 января 2021 г. граждане России могут удаленно проходить идентификацию и получать с помощью биометрии широкий спектр финансовых и государственных услуг, а наличие данных одновременно в ЕБС и Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) позволяет получать услуги без предъявления паспорта – в базе ЕСИА (на портале госуслуг) в зашифрованном и обезличенном виде хранятся персональные данные, в то время как ЕБС хранит математически обработанные модели лица и голоса человека.