«Коммерсантъ» узнал о требовании к банкам передать биометрию в ЕБС
Правительство в мае направило директиву 4 госбанкам, в которой предписало им в течение 10 дней инициировать заседание совета директоров по передаче биометрических данных банков и их «дочек» полностью в «Единую биометрическую систему» (ЕБС), сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Представители правительства в советах директоров банков обязаны проголосовать за.
По данным издания, такой документ получили ВТБ, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и РНКБ, который работает в Крыму. В РНКБ сообщили, что банк не собирает биометрию для собственных нужд и занимается регистрацией физлиц в ЕБС. В ВТБ и РСХБ заявили о готовности передать данные в систему. В последнем отметили, что ждут уточненного порядка передачи данных в ЕБС. В Промсвязьбанке не ответили на запрос издания.
Система ЕБС
Система ЕБС в России была запущена в 2018 г. При этом принятый в конце 2020 г. закон о ЕБС сделал доступными сервисы удаленной идентификации не только для банков, но и для некредитных финансовых организаций и компаний из других секторов экономики. С 1 января 2021 г. граждане России могут удаленно проходить идентификацию и получать с помощью биометрии широкий спектр финансовых и государственных услуг, а наличие данных одновременно в ЕБС и Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) позволяет получать услуги без предъявления паспорта – в базе ЕСИА (на портале госуслуг) в зашифрованном и обезличенном виде хранятся персональные данные, в то время как ЕБС хранит математически обработанные модели лица и голоса человека.
Собеседники издания рассказали, что пока не решено, как именно банки будут передавать данные в ЕБС: данные банков не соответствуют требованиям системы, а также непонятно, как при этом соблюсти права граждан. В связи с этим источник издания в крупном банке считает директиву правительства почти невыполнимой. Другой собеседник издания рассказал, что власти могут решить проблему с помощью нового закона или через подтверждение согласия, например, с помощью электронной подписи в ЕСИА.
В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщили, что правительство разрабатывает проект постановления, в котором будет прописан порядок получения согласия на импорт биометрии в ЕБС. Также идет организационная и техническая работа по передаче данных. В аппарате Чернышенко добавили, что поручение на импорт биометрии в ЕБС из Сбербанка сейчас готовится и в случае утверждения правительством его направят в банк. В Минцифры подтвердили эту информацию. Предварительно содержание поручения будет таким же, как в директивах другим банкам, а сроки передачи данных будут указаны в документе, рассказали в аппарате Чернышенко. В Сбербанке не ответили на запрос издания.
Собеседник издания заявил, что власти хотят лишить участников рынка чувствительной информации, чтобы минимизировать риск утечек и одновременно получить большой пул данных. Он допустил, что власти хотят ускорить внедрение биометрии в государственные сервисы.