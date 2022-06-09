«Яндекс. Карты» уберет границы государств на обзорной карте мира
«В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств», — говорится в сообщении. В компании уточнили, что обновление коснется как веб-версии, так и мобильного приложения. Изменения будут появляться постепенно.
«Наша задача — отображать мир вокруг. Поэтому на карте появятся горы, реки, линии полярных кругов и другие данные, характерные для такого типа карт. Изменения будут появляться постепенно», — отметили в пресс-службе.
«Яндекс. Маркет» ранее сообщил о выходе на рынок перепродажи бывших в употреблении люксовых и премиальных товаров. Первым партнером маркетплейса стала платформа TheCultt. Предполагается, что цена на «Маркете» составляет 50% от исходной. «Маркет» планирует развивать направление и добавит в ассортимент одежду и обувь.