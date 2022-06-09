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«Яндекс. Карты» уберет границы государств на обзорной карте мира

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Сервис «Яндекс. Карты» уберет границы государств на обзорной карте мира, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Карта станет физико-географической, акцент будет сделан на природные объекты.

«В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств», — говорится в сообщении. В компании уточнили, что обновление коснется как веб-версии, так и мобильного приложения. Изменения будут появляться постепенно.

«Наша задача — отображать мир вокруг. Поэтому на карте появятся горы, реки, линии полярных кругов и другие данные, характерные для такого типа карт. Изменения будут появляться постепенно», — отметили в пресс-службе.

«Яндекс. Маркет» ранее сообщил о выходе на рынок перепродажи бывших в употреблении люксовых и премиальных товаров. Первым партнером маркетплейса стала платформа TheCultt. Предполагается, что цена на «Маркете» составляет 50% от исходной. «Маркет» планирует развивать направление и добавит в ассортимент одежду и обувь.

Ранее по теме: «Яндекс.Маркет» будет продавать подержанные люксовые товары

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных