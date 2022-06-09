«Яндекс. Карты» уберет границы государств на обзорной карте мира

«В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств», — говорится в сообщении. В компании уточнили, что обновление коснется как веб-версии, так и мобильного приложения. Изменения будут появляться постепенно.