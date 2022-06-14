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В России появился аналог Downdetector

Ведомости

Компания Brand Analytics запустила сервис для отслеживания сбоев в работе интернет-ресурсов. Разработка призвана заменить русскоязычную версию программы Downdetector, которая стала недоступна для пользователей из России весной 2022 г., сообщает компания в своем блоге.

Сервис показывает картину работоспособности по более чем 100 популярным сервисам. «В наблюдаемом пуле мобильные приложения банков и служб доставки, интернет-магазины, транспортная инфраструктура и так далее», — говорится в сообщении Brand Analytics.

Нейросеть «Детектора сбоев» ежедневно анализирует более 40 млн русскоязычных сообщений пользователей в различных источниках социальных медиа и находит информацию о сбоях. Среди них, в частности, «ВКонтакте», «Одноклассники», «Rutube», «Дзен», «YouTube», «TikTok», «Twitter», Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), а также отзовики, форумы, блоги, геосервисы, публичные каналы и чаты мессенджеров, магазины приложений», — рассказали в компании. В Brand Analytics также уточнили, что проект социальный и монетизироваться не будет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных