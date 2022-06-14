В России появился аналог Downdetector

Нейросеть «Детектора сбоев» ежедневно анализирует более 40 млн русскоязычных сообщений пользователей в различных источниках социальных медиа и находит информацию о сбоях. Среди них, в частности, «ВКонтакте», «Одноклассники», «Rutube», «Дзен», «YouTube», «TikTok», «Twitter», Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), а также отзовики, форумы, блоги, геосервисы, публичные каналы и чаты мессенджеров, магазины приложений», — рассказали в компании. В Brand Analytics также уточнили, что проект социальный и монетизироваться не будет.