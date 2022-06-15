VK, Skillbox и российские вузы запустят образовательную онлайн-платформу

VK и Skillbox совместно с ведущими российскими вузами подписали на ПМЭФ меморандум о развитии онлайн-образования в стране. В подписании приняли участие генеральный директор VK Владимир Кириенко, генеральный директор Skillbox Дмитрий Крутов, а также ректоры ведущих вузов России, таких как НИУ ВШЭ, «МИСиС», МГИМО, Томский государственный университет и Уральский федеральный университет. Также к проекту присоединились Московский физико-технический институт и Новосибирский государственный университет.