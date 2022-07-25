Аналитики сообщили о росте атак хакеров на российских ритейлеров

В «Магните», «Вкусвилле», X5 не стали комментировать ситуацию. В Wildberries рассказали, что в компании есть команда ИТ-специалистов, которая во время весенней атаки в первый день восстановила 80% функционала площадки, данные покупателей не пострадали. Собеседник издания в крупном ритейлере отметил, что крупные компании нередко нанимают для организации кибербезопасности внешних подрядчиков, которые могут медленнее реагировать на инциденты, чем внутренние подразделения.