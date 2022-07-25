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Аналитики сообщили о росте атак хакеров на российских ритейлеров

Ведомости

Количество атак вирусов-шифровальщиков, которые останавливают работу ИТ-инфраструктуры компании, на российских ритейлеров выросло в первом полугодии на 45% в годовом выражении, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Информзащиты».

В Group-IB заявили о росте показателя в четыре раза в годовом выражении. В Positive Technologies подтвердили такой тренд и отметили, что целями мошенников становятся крупные сети супермаркетов и маркетплейсы, которые теряют прибыль из-за приостановки продаж и готовы заплатить выкуп, чтобы восстановить работу как можно скорее.

Директор по развитию бизнеса центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «РТК-Солар» Алексей Павлов рассказал, что хакеры пользуются уязвимостями на периметре и веб-ресурсах компаний, незащищенными сервисами, которые компании по халатности или недосмотру публиковали вовне.

В «Лаборатории Касперского» также отметили тренд на рост атак на ритейл. Эксперт по кибербезопасности компании Сергей Ложкин пояснил, что тренд отчасти является инерцией после всплеска популярности маркетплейсов в период пандемии, потому что большое количество покупателей остается в онлайн. Эксперты добавили, что также выросла сумма выкупа за разблокировку сервисов с 30 млн руб. в 2021 г. до 100 млн руб. в этом.

В «Магните», «Вкусвилле», X5 не стали комментировать ситуацию. В Wildberries рассказали, что в компании есть команда ИТ-специалистов, которая во время весенней атаки в первый день восстановила 80% функционала площадки, данные покупателей не пострадали. Собеседник издания в крупном ритейлере отметил, что крупные компании нередко нанимают для организации кибербезопасности внешних подрядчиков, которые могут медленнее реагировать на инциденты, чем внутренние подразделения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных