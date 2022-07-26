Минэкономразвития предложило поправки в закон для регулирования NFT

В презентации говорится, что сейчас закон не проясняет возможность выпуска NFT, их регулирование, обращение и защиту покупателей токенов и их соотношение с интеллектуальными правами. Министерство предложило внести поправки в Гражданский кодекс и закон о «Цифровых финансовых активах», а также в федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» до конца 2024 г. В Минэкономразвития изданию подтвердили эту информацию и отметили, что в ходе обсуждения инициативу в целом поддержали.