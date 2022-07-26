Минэкономразвития предложило поправки в закон для регулирования NFT
Минэкономразвития предложило внести поправки в законодательство в части регулирования NFT (неизменяемого токена) на заседании рабочей группы по нормативному регулированию в АНО «Цифровая экономика» 21 июля, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию, которую представило министерство.
В презентации говорится, что сейчас закон не проясняет возможность выпуска NFT, их регулирование, обращение и защиту покупателей токенов и их соотношение с интеллектуальными правами. Министерство предложило внести поправки в Гражданский кодекс и закон о «Цифровых финансовых активах», а также в федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» до конца 2024 г. В Минэкономразвития изданию подтвердили эту информацию и отметили, что в ходе обсуждения инициативу в целом поддержали.
Представители «ВКонтакте», который разрабатывает маркетплейс для NFT-токенов, заявили, что правовая неопределенность не способствует развитию проектов в этой сфере. В письме замдиректора департамента финансовых технологий ЦБ Екатерины Вихаревой от 21 июля говорится, что этот вопрос находится в компетенции Минфина и Банка России. В регуляторе не предоставили комментариев, в Минфине заявили, что сейчас регулирование NFT не прорабатывается.
NFT появились в 2017 г. и были основаны на технологии блокчейн, отличаясь от других токенов тем, что не подлежали взаимообмену, в отличие, например, от криптовалюты. NFT-токены уникальны и создаются под конкретный цифровой объект: картину, ценную бумагу, билеты на мероприятия или предметы в компьютерной игре. По оценке аналитической группы Chainalysis, в конце 2021 г. объем мирового NFT-рынка составил $40,9 млрд.
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