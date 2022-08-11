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В приложении «Сбербанк онлайн» произошел сбой

Ведомости

Клиенты Сбербанка сообщают о сбоях в работе мобильного приложения «Сбербанк онлайн». Информацию подтверждают данные сервиса «Детектор сбоев».

Пользователи жалуются, что приложение недоступно. При попытке зайти в него на экране появляется уведомление: «Нет соединения с интернетом. Переключитесь на другую сеть». Код ошибки — «01-05».

У некоторых клиентов на экране появилось сообщение о скором возобновлении работы приложения. Уточняется, что специалисты уже восстанавливают доступ к нему. 

Позже в Сбербанке сообщили агентству «РИА Новости», что доступ к приложению восстановлен. По словам представителей кредитной организации, вход в мобильный банк был ограничен из-за технических работ. 

Предыдущий массовый сбой в приложении «Сбербанк онлайн» произошел в конце июля. Клиенты отмечали, что при входе в мобильный банк появляется сообщение об отсутствии соединения с интернетом. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных