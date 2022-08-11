В приложении «Сбербанк онлайн» произошел сбой
Пользователи жалуются, что приложение недоступно. При попытке зайти в него на экране появляется уведомление: «Нет соединения с интернетом. Переключитесь на другую сеть». Код ошибки — «01-05».
У некоторых клиентов на экране появилось сообщение о скором возобновлении работы приложения. Уточняется, что специалисты уже восстанавливают доступ к нему.
Позже в Сбербанке сообщили агентству «РИА Новости», что доступ к приложению восстановлен. По словам представителей кредитной организации, вход в мобильный банк был ограничен из-за технических работ.
Предыдущий массовый сбой в приложении «Сбербанк онлайн» произошел в конце июля. Клиенты отмечали, что при входе в мобильный банк появляется сообщение об отсутствии соединения с интернетом.
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