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WhatsApp разрешил пользователям скрывать статус «онлайн»

Ведомости

Мессенджер WhatsApp запустил обновление, благодаря которому некоторые пользователи могут скрывать свой статус «онлайн», сообщил портал WABetaInfo.

По данным портала, такая возможность появилась в бета-версии мессенджера на платформе Android. Ряд пользователей WhatsApp могут использовать приложение в скрытом режиме, выбрав среди пользователей тех, кто сможет видеть статус «онлайн». Пока нет информации о том, будет ли такая функция доступна для iOS и в приложении для компьютеров.

В августе стало известно, что в настоящее время специалисты работают над добавлением фотографий профилей участников в групповые чаты для будущего обновления приложения. Фотографии будут отображаться рядом со всеми входящими сообщениями в чате. Отмечается, что пользователи WhatsApp не смогут отключить эту функцию.

Помимо этого анонсировалось, что теперь покидать групповые чаты можно будет без уведомления других участников. Кроме того, станет невозможным сделать скриншот сообщения, для которого запрограммировано автоматическое удаление.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных