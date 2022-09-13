WhatsApp разрешил пользователям скрывать статус «онлайн»
Мессенджер WhatsApp запустил обновление, благодаря которому некоторые пользователи могут скрывать свой статус «онлайн», сообщил портал WABetaInfo.
По данным портала, такая возможность появилась в бета-версии мессенджера на платформе Android. Ряд пользователей WhatsApp могут использовать приложение в скрытом режиме, выбрав среди пользователей тех, кто сможет видеть статус «онлайн». Пока нет информации о том, будет ли такая функция доступна для iOS и в приложении для компьютеров.
В августе стало известно, что в настоящее время специалисты работают над добавлением фотографий профилей участников в групповые чаты для будущего обновления приложения. Фотографии будут отображаться рядом со всеми входящими сообщениями в чате. Отмечается, что пользователи WhatsApp не смогут отключить эту функцию.
Помимо этого анонсировалось, что теперь покидать групповые чаты можно будет без уведомления других участников. Кроме того, станет невозможным сделать скриншот сообщения, для которого запрограммировано автоматическое удаление.
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