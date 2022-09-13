WhatsApp разрешил пользователям скрывать статус «онлайн»

По данным портала, такая возможность появилась в бета-версии мессенджера на платформе Android. Ряд пользователей WhatsApp могут использовать приложение в скрытом режиме, выбрав среди пользователей тех, кто сможет видеть статус «онлайн». Пока нет информации о том, будет ли такая функция доступна для iOS и в приложении для компьютеров.