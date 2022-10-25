Пользователи сообщили о глобальном сбое в WhatsApp
В работе сервиса WhatsApp наблюдается сбой в разных странах мира, следует из данных сервиса Downdetector.
Пользователи сообщают о сбое в работе WhatsApp в США, Германии, Саудовской Аравии, России, Индии и других странах. Большинство проблем наблюдается с отправкой сообщений — это фиксируют 75% жалоб, следует из данных сервиса.
В октябре также фиксировался сбой в работе другого крупного мессенджера — Telegram. Пользователи отмечали, что сервис не работал у них в течение определенного времени.
WhatsApp и Telegram являются наиболее популярными мессенджерами у россиян, отмечалось в апреле в исследовании ВЦИОМ. По его оценке, порядка 67% россиян ежедневно используют WhatsApp, 35% — Telegram.
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