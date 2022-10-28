Telegram отключил функцию платных постов на iOS из-за требований Apple
Мессенджер Telegram отключил функцию платных постов для пользователей устройств на iOS из-за требований Apple, сообщил основатель Telegram Павел Дуров.
«Некоторые создатели контента начали использовать сторонних платежных ботов для продажи доступа к отдельным постам в своих каналах Telegram. К сожалению, мы получили сообщение от Apple о том, что они недовольны тем, что создатели контента монетизируют свои усилия, не платя Apple 30%-ный налог», — указывает Дуров в своем посте.
По его словам, это пример того, как «монополия стоимостью в триллион долларов злоупотребляет своим доминированием на рынке». Дуров выразил надежду, что регулирующие органы в ЕС и других странах начнут принимать меры до того, как Apple «разрушит еще больше мечтаний и задавит еще больше предпринимателей налогом», который выше любого взимаемого правительством НДС.
Против комиссии Apple ранее выступила компания Epic Games. В мае 2021 г. прошли первые судебные заседания разработчика игр против Apple. Компания выступала против правил и комиссии в 30% в App Store. На суде игровая студия предоставила доказательства монополии Apple — внутренние письма, презентации и другие документы.
27 октября пользователи Telegram обратили внимание на появление новой функции бота @donate — публикацию фотографий с платным доступом. Впервые бот @donate появился в прошлом году и с тех пор позволяет собирать пожертвования с читателей в Telegram.
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