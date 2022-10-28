Telegram отключил функцию платных постов на iOS из-за требований Apple

По его словам, это пример того, как «монополия стоимостью в триллион долларов злоупотребляет своим доминированием на рынке». Дуров выразил надежду, что регулирующие органы в ЕС и других странах начнут принимать меры до того, как Apple «разрушит еще больше мечтаний и задавит еще больше предпринимателей налогом», который выше любого взимаемого правительством НДС.