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Telegram отключил функцию платных постов на iOS из-за требований Apple

Ведомости

Мессенджер Telegram отключил функцию платных постов для пользователей устройств на iOS из-за требований Apple, сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

«Некоторые создатели контента начали использовать сторонних платежных ботов для продажи доступа к отдельным постам в своих каналах Telegram. К сожалению, мы получили сообщение от Apple о том, что они недовольны тем, что создатели контента монетизируют свои усилия, не платя Apple 30%-ный налог», — указывает Дуров в своем посте.

По его словам, это пример того, как «монополия стоимостью в триллион долларов злоупотребляет своим доминированием на рынке». Дуров выразил надежду, что регулирующие органы в ЕС и других странах начнут принимать меры до того, как Apple «разрушит еще больше мечтаний и задавит еще больше предпринимателей налогом», который выше любого взимаемого правительством НДС.

Против комиссии Apple ранее выступила компания Epic Games. В мае 2021 г. прошли первые судебные заседания разработчика игр против Apple. Компания выступала против правил и комиссии в 30% в App Store. На суде игровая студия предоставила доказательства монополии Apple — внутренние письма, презентации и другие документы.

27 октября пользователи Telegram обратили внимание на появление новой функции бота @donate — публикацию фотографий с платным доступом. Впервые бот @donate появился в прошлом году и с тех пор позволяет собирать пожертвования с читателей в Telegram.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных