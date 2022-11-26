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Кабмин одобрил упрощенный ввоз в Россию радиоэлектронных средств

Ведомости

Правительство России одобрило поправки в закон «О связи», которые предусматривают упрощенный ввоз радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств на территорию страны, следует из сообщения пресс-службы кабмина.

Решение было принято на заседании 24 ноября. «Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в статью 71 Федерального закона “О связи”» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», – говорится в сообщении.

Сейчас в ст. 71 закона «О связи» оговаривается, что ввоз и вывоз радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств осуществляются в соответствии с законодательством и международными договорами России, законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Как следует из ст. 22 закона «О связи», на территории России не подлежат регистрации «радиоэлектронные средства, используемые для индивидуального приема сигналов телеканалов и (или) радиоканалов, сигналов персональных радиовызовов (радиопейджеры), электронные изделия бытового назначения и средства персональной радионавигации, не содержащие радиоизлучающих устройств», а также бортовые и судовые радиостанции.

После начала спецоперации на Украине многие крупные западные компании объявили об уходе с российского рынка и приостановке инвестиций. По данным Йельского университета, публично об этом сообщили более 1000 компаний. В их число входят крупнейшие поставщики телеком-оборудования – Nokia и Ericsson, Siemens и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных