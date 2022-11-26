Кабмин одобрил упрощенный ввоз в Россию радиоэлектронных средств
Правительство России одобрило поправки в закон «О связи», которые предусматривают упрощенный ввоз радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств на территорию страны, следует из сообщения пресс-службы кабмина.
Решение было принято на заседании 24 ноября. «Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в статью 71 Федерального закона “О связи”» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», – говорится в сообщении.
Сейчас в ст. 71 закона «О связи» оговаривается, что ввоз и вывоз радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств осуществляются в соответствии с законодательством и международными договорами России, законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Как следует из ст. 22 закона «О связи», на территории России не подлежат регистрации «радиоэлектронные средства, используемые для индивидуального приема сигналов телеканалов и (или) радиоканалов, сигналов персональных радиовызовов (радиопейджеры), электронные изделия бытового назначения и средства персональной радионавигации, не содержащие радиоизлучающих устройств», а также бортовые и судовые радиостанции.
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