Кабмин одобрил упрощенный ввоз в Россию радиоэлектронных средств

Сейчас в ст. 71 закона «О связи» оговаривается, что ввоз и вывоз радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств осуществляются в соответствии с законодательством и международными договорами России, законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Как следует из ст. 22 закона «О связи», на территории России не подлежат регистрации «радиоэлектронные средства, используемые для индивидуального приема сигналов телеканалов и (или) радиоканалов, сигналов персональных радиовызовов (радиопейджеры), электронные изделия бытового назначения и средства персональной радионавигации, не содержащие радиоизлучающих устройств», а также бортовые и судовые радиостанции.