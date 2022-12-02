Большинство IT-специалистов хотят работать на иностранные компании
63,7% опрошенных российских IT-специалистов хотели бы работать в одной из зарубежных компаний, следует из опроса компании My Path Group LLC. «Ведомости» ознакомились с результатами опроса.
На вопрос о том, чем их привлекает работа в зарубежной компании, 40,8% респондентов сказали, что считают, что там предлагают лучшие условия труда. 25,4% отметили, что зарубежные компании дают возможность переезда в другую страну, 17,8% сказали, что хотели бы работать на лидера отрасли. Еще 8,9% респондентов полагает, что у иностранных IT-компаний более «амбициозные задачи», а 7,1% говорят о более выгодном соцпакете.
В My Path Group LLC провели исследование методом онлайн-анкетирования среди 1249 верифицированных специалистов IT-отрасли из базы резюме компании в ноябре 2022 г.
Больше половины опрошенных IT-специалистов заявили, что готовы ради устройства в зарубежную компанию к переезду: 37,2% готовы уехать в любой момент, 35,1% готовы уехать, если работодатель поможет с оформлением и компенсирует расходы на переезд. 21,9% заявили, что хотели бы работать удаленно на иностранную компанию, оставаясь в России.
При этом только у 53,3% от общего числа опрошенных есть план, как попасть на работу в иностранную IT-компанию, признаются они. Также 43,1% участников опроса признались, что готовы заплатить за тестовое интервью или собеседование в иностранной компании, еще 32,1% готовы пойти на этот шаг, только если это создаст преимущества при поступлении на работу.
С марта 2022 г. по поручению президента России Владимира Путина правительство установило для аккредитованных российских IT-компаний нулевую ставку по налогу на прибыль на период до 31 декабря 2024 г., обеспечило льготное кредитование, приостановило выездные проверки и др. IT-специалисты, работающие в фирмах, вошедших в список аккредитованных, получили отсрочку от призыва на срочную службу в период работы, также они могут оформить ипотеку по льготной ставке, упрощено трудоустройство иностранных IT-специалистов.