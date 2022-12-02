Большинство IT-специалистов хотят работать на иностранные компании

При этом только у 53,3% от общего числа опрошенных есть план, как попасть на работу в иностранную IT-компанию, признаются они. Также 43,1% участников опроса признались, что готовы заплатить за тестовое интервью или собеседование в иностранной компании, еще 32,1% готовы пойти на этот шаг, только если это создаст преимущества при поступлении на работу.