Минцифры рекомендовало обновить приложение «Госуслуги» на Android
Версии мобильных приложений «Госуслуги» и «Госуслуги авто» на операционной системе Android необходимо обновить до 27 декабря, чтобы защитить передачу данных. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
«Старые версии мобильных приложений на ОС Android не будут запускаться с 27 декабря. Обновление необходимо, чтобы сохранить безопасность передаваемых данных», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В Минцифры также рекомендовали включить автообновление приложений в настройках смартфона, чтобы пользоваться актуальной и рабочей версией сервисов.
В пресс-службе напомнили, что обновить приложения вручную можно через магазин приложений на устройстве. Пользователи Android могут сделать это в магазинах RuStore, Google Play и AppGallery.