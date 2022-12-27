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«Ситимобил» подал заявление в полицию из-за утечки данных

Ведомости

«Ситимобил» провел внутреннюю проверку, которая показала, что в открытый доступ утекли данные не только водителей, но и клиентов. Компания подала заявление в полицию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на PR-директора «Ситимобила» Екатерину Зубенину.

Зубенина напомнила, что с 23 декабря в компании идет внутреннее расследование, чтобы выяснить, к какой еще информации хакеры могли получить доступ. Она пояснила, что злоумышленники выложили в сеть обезличенные номера телефонов и количественные показатели поездок, осуществленные с помощью сервиса. 

PR-директор подчеркнула, что «Ситимобил» уведомил Роскомнадзор об утечке в течение суток. По ее словам, злоумышленники пытались шантажировать представителей компании, что выложат в открытый доступ «более расширенную информацию».

«Правоохранительные органы также уведомлены о произошедшем для дальнейшего оказания содействия, было подано заявление в полицию в связи с данным инцидентом», — рассказала Зубенина. 

Она отметила, что компания берет на себя ответственность за случившееся. По словам Зубениной, виновные понесут наказание.

23 декабря Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что в открытый доступ попало свыше 4000 фотографий паспортов водителей службы такси «Ситимобил». Позже факт утечки «Ведомостям» подтвердил представитель компании. Компания начала внутреннее расследование. В Роскомнадзоре заявили, что проверят информацию об утечке данных.

Ранее сегодня, 27 декабря, в том же канале появилась информация, что в сеть якобы попали почти 4 млн уникальных номеров телефонов клиентов и 80 700 уникальных номеров телефонов водителей «Ситимобила».  

Ранее по теме: Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных водителей «Ситимобила»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных