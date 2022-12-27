«Ситимобил» подал заявление в полицию из-за утечки данных
«Ситимобил» провел внутреннюю проверку, которая показала, что в открытый доступ утекли данные не только водителей, но и клиентов. Компания подала заявление в полицию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на PR-директора «Ситимобила» Екатерину Зубенину.
Зубенина напомнила, что с 23 декабря в компании идет внутреннее расследование, чтобы выяснить, к какой еще информации хакеры могли получить доступ. Она пояснила, что злоумышленники выложили в сеть обезличенные номера телефонов и количественные показатели поездок, осуществленные с помощью сервиса.
PR-директор подчеркнула, что «Ситимобил» уведомил Роскомнадзор об утечке в течение суток. По ее словам, злоумышленники пытались шантажировать представителей компании, что выложат в открытый доступ «более расширенную информацию».
«Правоохранительные органы также уведомлены о произошедшем для дальнейшего оказания содействия, было подано заявление в полицию в связи с данным инцидентом», — рассказала Зубенина.
Она отметила, что компания берет на себя ответственность за случившееся. По словам Зубениной, виновные понесут наказание.
23 декабря Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что в открытый доступ попало свыше 4000 фотографий паспортов водителей службы такси «Ситимобил». Позже факт утечки «Ведомостям» подтвердил представитель компании. Компания начала внутреннее расследование. В Роскомнадзоре заявили, что проверят информацию об утечке данных.
Ранее сегодня, 27 декабря, в том же канале появилась информация, что в сеть якобы попали почти 4 млн уникальных номеров телефонов клиентов и 80 700 уникальных номеров телефонов водителей «Ситимобила».