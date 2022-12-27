«Ситимобил» подал заявление в полицию из-за утечки данных

Зубенина напомнила, что с 23 декабря в компании идет внутреннее расследование, чтобы выяснить, к какой еще информации хакеры могли получить доступ. Она пояснила, что злоумышленники выложили в сеть обезличенные номера телефонов и количественные показатели поездок, осуществленные с помощью сервиса.