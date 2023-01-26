В сети оказалась часть старых исходных кодов сервисов «Яндекса»

В декабре глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство разработало законопроект об оборотных штрафах для компаний за утечку персональных данных пользователей, они могут составить до 3% от оборота организации. Министр также назвал ситуацию с утечкой персональных данных «серьезной» и «сложной». 13 января президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июля рассмотреть вопрос о введении оборотных штрафов для допустивших утечку персональных данных компаний.