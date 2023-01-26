В сети оказалась часть старых исходных кодов сервисов «Яндекса»
В открытом доступе появились исходные коды некоторых сервисов «Яндекса» из его внутреннего репозитория, компания подтвердила утечку в комментарии ТАСС.
«Служба безопасности "Яндекса" обнаружила в открытом доступе фрагменты кода из внутреннего репозитория. Однако их содержимое отличается от текущей версии репозитория, которая используется в сервисах "Яндекса"», – рассказали там.
В компании также подчеркнули, что угрозы для данных пользователей или работоспособности платформы нет. При этом источник агентства в «Яндексе» отметил, что исходные коды оказались в сети по вине одного из сотрудников компании.
Как отмечает «Хабр», сообщивший об утечке ночью, общий объем оказавшихся в сети архивов составляет почти 45 ГБ в сжатом виде.
В декабре глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство разработало законопроект об оборотных штрафах для компаний за утечку персональных данных пользователей, они могут составить до 3% от оборота организации. Министр также назвал ситуацию с утечкой персональных данных «серьезной» и «сложной». 13 января президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июля рассмотреть вопрос о введении оборотных штрафов для допустивших утечку персональных данных компаний.