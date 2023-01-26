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В сети оказалась часть старых исходных кодов сервисов «Яндекса»

Ведомости

В открытом доступе появились исходные коды некоторых сервисов «Яндекса» из его внутреннего репозитория, компания подтвердила утечку в комментарии ТАСС.

«Служба безопасности "Яндекса" обнаружила в открытом доступе фрагменты кода из внутреннего репозитория. Однако их содержимое отличается от текущей версии репозитория, которая используется в сервисах "Яндекса"», – рассказали там.

В компании также подчеркнули, что угрозы для данных пользователей или работоспособности платформы нет. При этом источник агентства в «Яндексе» отметил, что исходные коды оказались в сети по вине одного из сотрудников компании.

Как отмечает «Хабр», сообщивший об утечке ночью, общий объем оказавшихся в сети архивов составляет почти 45 ГБ в сжатом виде.

В декабре глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство разработало законопроект об оборотных штрафах для компаний за утечку персональных данных пользователей, они могут составить до 3% от оборота организации. Министр также назвал ситуацию с утечкой персональных данных «серьезной» и «сложной». 13 января президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июля рассмотреть вопрос о введении оборотных штрафов для допустивших утечку персональных данных компаний.

Ранее по теме: В DLBI сообщили об утечке в интернет данных 75% россиян в 2022 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных