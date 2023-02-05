Газета
Технологии

Ракета-носитель «Протон-М» со спутником стартовала с Байконура

Ведомости

Ракета-носитель «Протон-М» с метеоспутником «Электро-Л» стартовала с космодрома Байконур, разгонный блок отделился и выводит спутник на заданную орбиту, сообщили в воскресенье в пресс-службе «Роскосмоса».

5 февраля был выполнен первый российский пуск в 2023 г., рассказали в госкорпорации. «В 12:12:51 мск с Байконура стартовал носитель «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и метеоспутником «Электро-Л» № 4», – говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» уточнили, что ракета-носитель отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и сейчас выводит спутник на заданную орбиту. 

«Протон» — носитель тяжелого класса, ракета используется для выведения аппаратов различного назначения и модулей орбитальных станций, рассказывали ранее в «Роскосмосе». До пуска в 2023 г. ракета отправила на орбиту космические дома серий «Салют» и «Алмаз», модули станций «Мир» и МКС, спутники связи, а также аппараты научного и оборонного назначения. 

Космические аппараты «Электро-Л», которые сегодня выводит на орбиту «Протон-М», помогают прогнозировать погоду и оценивать изменения климата.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных