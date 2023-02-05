Ракета-носитель «Протон-М» со спутником стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Протон-М» с метеоспутником «Электро-Л» стартовала с космодрома Байконур, разгонный блок отделился и выводит спутник на заданную орбиту, сообщили в воскресенье в пресс-службе «Роскосмоса».
5 февраля был выполнен первый российский пуск в 2023 г., рассказали в госкорпорации. «В 12:12:51 мск с Байконура стартовал носитель «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и метеоспутником «Электро-Л» № 4», – говорится в сообщении.
В «Роскосмосе» уточнили, что ракета-носитель отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и сейчас выводит спутник на заданную орбиту.
«Протон» — носитель тяжелого класса, ракета используется для выведения аппаратов различного назначения и модулей орбитальных станций, рассказывали ранее в «Роскосмосе». До пуска в 2023 г. ракета отправила на орбиту космические дома серий «Салют» и «Алмаз», модули станций «Мир» и МКС, спутники связи, а также аппараты научного и оборонного назначения.
Космические аппараты «Электро-Л», которые сегодня выводит на орбиту «Протон-М», помогают прогнозировать погоду и оценивать изменения климата.