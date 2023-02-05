Ракета-носитель «Протон-М» со спутником стартовала с Байконура

«Протон» — носитель тяжелого класса, ракета используется для выведения аппаратов различного назначения и модулей орбитальных станций, рассказывали ранее в «Роскосмосе». До пуска в 2023 г. ракета отправила на орбиту космические дома серий «Салют» и «Алмаз», модули станций «Мир» и МКС, спутники связи, а также аппараты научного и оборонного назначения.