«Роскосмос»: сведение корабля «Прогресс МС-21» с орбиты отложено

11 февраля пресс-служба госкорпорации сообщила о разгерметизации «Прогресса МС-21», который должен был завершить свой полет на МКС на прошлой неделе. В «Роскосмосе» пояснили, что произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования, и не исключили, что причиной разгерметизации могло стать попадание микрометеорита, как это произошло в случае с «Союзом МС-22» в декабре 2022 г. В госкорпорации подчеркивали, что температурный режим и давление на борту МКС находятся в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает.