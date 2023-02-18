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«Роскосмос»: сведение корабля «Прогресс МС-21» с орбиты отложено

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Сведение с орбиты поврежденного грузового корабля «Прогресс МС-21» отложено, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса». Ранее стало известно о разгерметизации «Прогресса МС-21»: произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования. 

По данным «Роскосмоса», после отстыковки от модуля «Поиск» Международной космической станции (МКС) провели съемку внешней поверхности корабля, визуальных повреждений не было обнаружено.

«Сведение «Прогресса МС-21» с орбиты отложено. Государственная комиссия сегодня примет решение по дальнейшей программе полета корабля», – рассказали в пресс-службе.

В компании добавили, что сейчас рассматривается два варианта: стыковка корабля к российскому узловому модулю «Причал» с целью выяснить причину разгерметизации системы терморегулирования корабля или сведение с орбиты. 

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11 февраля пресс-служба госкорпорации сообщила о разгерметизации «Прогресса МС-21», который должен был завершить свой полет на МКС на прошлой неделе. В «Роскосмосе» пояснили, что произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования, и не исключили, что причиной разгерметизации могло стать попадание микрометеорита, как это произошло в случае с «Союзом МС-22» в декабре 2022 г. В госкорпорации подчеркивали, что температурный режим и давление на борту МКС находятся в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает.

Отстыковка корабля от МКС была запланирована на 18 февраля, такое решение приняли после детального изучения изображений повреждения радиатора системы терморегулирования на внешней поверхности «Прогресса МС-21». «Роскосмос» сообщал, что после отстыковки космонавты в ручном режиме развернут корабль, чтобы сфотографировать предполагаемое место повреждения. Сегодня в госкорпорации рассказали, что в 05:26 мск корабль отстыковался от модуля «Поиск» российского сегмента станции, а после отхода от МКС космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин с помощью системы телеоператорного управления развернули корабль и сфотографировали место повреждения. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных