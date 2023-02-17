Роскосмос сообщил об отстыковке поврежденного «Прогресса МС-21» 18 февраля
Утром 18 февраля корабль «Прогресс МС-21», о разгерметизации которого стало известно 11 февраля, будет отстыкован от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».
Отстыковка запланирована на 05.26 мск, в 7.03 будут включены двигатели для сведения корабля с орбиты, уточняется в сообщении. Трансляция будет доступна в социальных сетях «Роскосмоса».
Отмечается, что такое решение приняла РКК «Энергия» после детального изучения изображений повреждения радиатора системы терморегулирования на внешней поверхности «Прогресса МС-21». После отстыковки космонавты в ручном режиме развернут корабль, чтобы сфотографировать предполагаемое место повреждения, сообщили в «Роскосмосе».
11 февраля пресс-служба госкорпорации сообщила о разгерметизации «Прогресса МС-21», произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования. Корабль должен был завершить свой полет на МКС на этой неделе. В «Роскосмосе» не исключили, что причиной разгерметизации могло стать попадание микрометеорита, как это произошло в случае с «Союзом МС-22» в декабре 2022 г.
В госкорпорации подчеркнули, что температурный режим и давление на борту МКС находятся в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает.