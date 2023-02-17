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Роскосмос сообщил об отстыковке поврежденного «Прогресса МС-21» 18 февраля

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Утром 18 февраля корабль «Прогресс МС-21», о разгерметизации которого стало известно 11 февраля, будет отстыкован от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Отстыковка запланирована на 05.26 мск, в 7.03 будут включены двигатели для сведения корабля с орбиты, уточняется в сообщении. Трансляция будет доступна в социальных сетях «Роскосмоса».

Отмечается, что такое решение приняла РКК «Энергия» после детального изучения изображений повреждения радиатора системы терморегулирования на внешней поверхности «Прогресса МС-21». После отстыковки космонавты в ручном режиме развернут корабль, чтобы сфотографировать предполагаемое место повреждения, сообщили в «Роскосмосе».

11 февраля пресс-служба госкорпорации сообщила о разгерметизации «Прогресса МС-21», произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования. Корабль должен был завершить свой полет на МКС на этой неделе. В «Роскосмосе» не исключили, что причиной разгерметизации могло стать попадание микрометеорита, как это произошло в случае с «Союзом МС-22» в декабре 2022 г.

В госкорпорации подчеркнули, что температурный режим и давление на борту МКС находятся в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных