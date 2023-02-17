Роскосмос сообщил об отстыковке поврежденного «Прогресса МС-21» 18 февраля

11 февраля пресс-служба госкорпорации сообщила о разгерметизации «Прогресса МС-21», произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования. Корабль должен был завершить свой полет на МКС на этой неделе. В «Роскосмосе» не исключили, что причиной разгерметизации могло стать попадание микрометеорита, как это произошло в случае с «Союзом МС-22» в декабре 2022 г.