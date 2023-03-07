Apple выпустила iPhone 14 в желтом цвете
Корпорация Apple представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus в желтом цвете. Об этом говорится на сайте компании.
«Сегодня Apple анонсировала новые желтые iPhone 14 и iPhone 14 Plus, добавив еще больше цветовых решений в линейку этой весной», — сказано в сообщении.
Предзаказ моделей в новом цвете станет доступен с 10 марта, а уже с 14 марта желтые iPhone появятся в продаже.
Apple представила iPhone 14-й серии в сентябре прошлого года. В линейку вошли четыре гаджета: iPhone 14, iPhone 14 Pro и увеличенные iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max. Доступные цвета зависят от версии смартфона. Обычные iPhone можно купить в пяти цветах: «полночь», «свет звезд», синий, фиолетовый и красный. Устройство рro-версии доступно в четырех цветах: «космический черный», серебряный, золотой и темно-фиолетовый.
Каждую весну Apple выпускает свои гаджеты в новом цвете, чтобы привлечь внимание к продукту. При этом внутренние характеристики устройства не меняются. Годом ранее корпорация представила iPhone 13 и iPhone 13 Pro в цвете «альпийский зеленый». А в 2021 г. Apple выпустила фиолетовые iPhone 12 и iPhone 12 mini.
На фоне спецоперации России на Украине Apple прекратила продажу своей техники в России и приостановила поставки устройств в страну. Позже Минпромторг включил продукцию Apple в перечень товаров для параллельного импорта.