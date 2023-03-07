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Apple выпустила iPhone 14 в желтом цвете

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Корпорация Apple представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus в желтом цвете. Об этом говорится на сайте компании. 

«Сегодня Apple анонсировала новые желтые iPhone 14 и iPhone 14 Plus, добавив еще больше цветовых решений в линейку этой весной», — сказано в сообщении. 

Предзаказ моделей в новом цвете станет доступен с 10 марта, а уже с 14 марта желтые iPhone появятся в продаже. 

Apple представила iPhone 14-й серии в сентябре прошлого года. В линейку вошли четыре гаджета: iPhone 14, iPhone 14 Pro и увеличенные iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max. Доступные цвета зависят от версии смартфона. Обычные iPhone можно купить в пяти цветах: «полночь», «свет звезд», синий, фиолетовый и красный. Устройство рro-версии доступно в четырех цветах: «космический черный», серебряный, золотой и темно-фиолетовый.

Каждую весну Apple выпускает свои гаджеты в новом цвете, чтобы привлечь внимание к продукту. При этом внутренние характеристики устройства не меняются. Годом ранее корпорация представила iPhone 13 и iPhone 13 Pro в цвете «альпийский зеленый». А в 2021 г. Apple выпустила фиолетовые iPhone 12 и iPhone 12 mini. 

На фоне спецоперации России на Украине Apple прекратила продажу своей техники в России и приостановила поставки устройств в страну. Позже Минпромторг включил продукцию Apple в перечень товаров для параллельного импорта.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных