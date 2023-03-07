Apple выпустила iPhone 14 в желтом цвете

Каждую весну Apple выпускает свои гаджеты в новом цвете, чтобы привлечь внимание к продукту. При этом внутренние характеристики устройства не меняются. Годом ранее корпорация представила iPhone 13 и iPhone 13 Pro в цвете «альпийский зеленый». А в 2021 г. Apple выпустила фиолетовые iPhone 12 и iPhone 12 mini.