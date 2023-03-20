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Россия и Китай создадут подкомиссию по сотрудничеству в сфере спутниковой навигации

Ведомости

Правительство России поручило «Роскосмосу» совместно с МИД РФ согласовать с Китаем создание подкомиссии по сотрудничеству в области спутниковой навигации. Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на портале правовой информации.

В соответствии с поручением госкорпорация и МИД должны согласовать и подписать с Пекином протокол к Соглашению между правительствами РФ и КНР о создании механизма регулярных встреч глав правительств от 27 июня 1997 г.

В протоколе предлагается укрепить практическое взаимодействие России и Китая в сфере спутниковой навигации, обеспечить совместимость и взаимодополняемость российской ГЛОНАСС и китайской системы Beidou. Предлагаемая к созданию подкомиссия также призвана содействовать разработке навигационных технологий и их широкому применению в различных отраслях.

Сопредседателем подкомиссии от российской стороны должен стать гендиректор «Роскосмоса», а от китайской – глава комиссии по китайской навигационной спутниковой системе. Заседания подкомиссии должны проводиться не реже одного раза в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных