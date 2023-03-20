Россия и Китай создадут подкомиссию по сотрудничеству в сфере спутниковой навигации
Правительство России поручило «Роскосмосу» совместно с МИД РФ согласовать с Китаем создание подкомиссии по сотрудничеству в области спутниковой навигации. Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на портале правовой информации.
В соответствии с поручением госкорпорация и МИД должны согласовать и подписать с Пекином протокол к Соглашению между правительствами РФ и КНР о создании механизма регулярных встреч глав правительств от 27 июня 1997 г.
В протоколе предлагается укрепить практическое взаимодействие России и Китая в сфере спутниковой навигации, обеспечить совместимость и взаимодополняемость российской ГЛОНАСС и китайской системы Beidou. Предлагаемая к созданию подкомиссия также призвана содействовать разработке навигационных технологий и их широкому применению в различных отраслях.
Сопредседателем подкомиссии от российской стороны должен стать гендиректор «Роскосмоса», а от китайской – глава комиссии по китайской навигационной спутниковой системе. Заседания подкомиссии должны проводиться не реже одного раза в год.