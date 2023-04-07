Минпромторг рассчитывает полностью вывести дроны из серой зоны в 2023 году
Работа по полной легализации полетов беспилотников должна быть завершена в 2023 г., сказал первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков в интервью радио Sputnik. По его словам, созданием нормативной базы для этого Минпромторг занимается совместно с Минтрансом и Росавиацией.
В данный момент для запуска беспилотника необходимо поставить его на учет в Росавиации и получить разрешение на полеты. Кроме того, на территории России действует ряд ограничений по высоте полетов, а также по проведению фото- и видеосъемок с помощью дронов, напомнил Осьмаков.
«Ну плюс еще с учетом специфики той ситуации, которая у нас сейчас есть, в отдельных регионах просто в принципе запрещено использовать беспилотники. Поэтому нормативное регулирование — как можно летать, где можно летать, и так далее, — это вообще ключевая вещь для нормального использования беспилотников в стране», — сказал замглавы Минпромторга (цитата по «Интерфаксу»).
Ограничения на полеты дронов из соображений безопасности российские регионы начали вводить еще в 2022 г. К концу марта 2023 г. количество таких регионов выросло до 30, в их числе — Рязанская, Ярославская, Челябинская, Саратовская области, Пермский и Краснодарский край, Мордовия и др. За нарушение запрета на использование беспилотников предусмотрены административные санкции. В частности, штрафы по ст. 11.4 КоАП в размере от 20 000 до 50 000 руб. для граждан, от 100 000 до 150 000 руб. должностных лиц и от 250 000 до 300 000 руб. для юрлиц (либо их могут обязать приостановить деятельность на срок до трех месяцев).
Кроме того, в ходе интервью Осьмаков рассказал, что в 2025-2030 гг. в России может появиться доставка еды с помощью беспилотников. По его словам, технически это уже возможно, но с юридической точки зрения этот вопрос требует доработки.
Ранее стало известно, что Минпромторг оценил объемы госзаказа на беспилотники в 100 млрд руб. на три года. Кроме того, власти планируют ввести субсидии на лизинг, эксплуатацию и поддержку сервисных центров беспилотников. Их размер пока не утвержден.