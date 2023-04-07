Минпромторг рассчитывает полностью вывести дроны из серой зоны в 2023 году

Ограничения на полеты дронов из соображений безопасности российские регионы начали вводить еще в 2022 г. К концу марта 2023 г. количество таких регионов выросло до 30, в их числе — Рязанская, Ярославская, Челябинская, Саратовская области, Пермский и Краснодарский край, Мордовия и др. За нарушение запрета на использование беспилотников предусмотрены административные санкции. В частности, штрафы по ст. 11.4 КоАП в размере от 20 000 до 50 000 руб. для граждан, от 100 000 до 150 000 руб. должностных лиц и от 250 000 до 300 000 руб. для юрлиц (либо их могут обязать приостановить деятельность на срок до трех месяцев).