Мировые продажи чипов упали более чем на 20% год к году
Мировой объем продаж в сфере полупроводниковой промышленности в феврале 2023 г. составил $39,7 млрд, что на 4% меньше по сравнению с январским показателем в $41,3 млрд и на 20,7% меньше, чем показатель февраля 2022 г., когда объем продаж был на уровне $50 млрд. Об этом говорится в отчете Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA), который опубликован на сайте организации.
В региональном разрезе продажи в феврале в годовом исчислении незначительно выросли в Японии (+1,2%), но снизились в Европе (-0,9%), Северной и Южной Америке (-14,8%), Азиатско-Тихоокеанском и других регионах (-22,1%) и Китае (-34,2%), следует из отчета организации. По сравнению с январем продажи снизились во всех регионах: в Европе (-0,3%), Японии (-0,3%), Азиатско-Тихоокеанском и других регионах (-3,6%), Северной и Южной Америке (-5,3%) и Китае (-5,9%).
«Мировые продажи чипов продолжили снижаться в феврале, сокращаясь из года в год и от месяца к месяцу, — сказал Джон Ньюффер, президент и главный исполнительный директор SIA. — Краткосрочная цикличность рынка и макроэкономические трудности привели к снижению продаж, но средне- и долгосрочные перспективы рынка остаются радужными благодаря растущему спросу на ряде рынков».
SIA анализирует данные по продажам 99% американских представителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.
Ранее стало известно, что по итогам 2022 г. американская Intel сохранила титул самого дорого в мире бренда в сфере полупроводников, незначительно опередив тайваньскую TSMC. В частности, стоимость бренда Intel в прошлом году снизилась на 10% до $22,9 млрд. Напротив, бренд TSMC за 2022 г. подорожал на 5% и сейчас его стоимость оценивается в $21,6 млрд, подсчитали аналитики. Также в первую тройку вошла американская Nvidia, стоимость бренда которой по итогам прошлого года составила $16,9 млрд.