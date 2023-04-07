Мировые продажи чипов упали более чем на 20% год к году

Ранее стало известно, что по итогам 2022 г. американская Intel сохранила титул самого дорого в мире бренда в сфере полупроводников, незначительно опередив тайваньскую TSMC. В частности, стоимость бренда Intel в прошлом году снизилась на 10% до $22,9 млрд. Напротив, бренд TSMC за 2022 г. подорожал на 5% и сейчас его стоимость оценивается в $21,6 млрд, подсчитали аналитики. Также в первую тройку вошла американская Nvidia, стоимость бренда которой по итогам прошлого года составила $16,9 млрд.