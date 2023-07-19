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В РКН заявили, что не планируют лицензировать компании для обработки данных

Ведомости

Роскомнадзор не планирует вводить лицензирование для компаний, обрабатывающих персональные данные. Об этом заявили в ведомстве.

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что, по данным источников, Роскомнадзор предлагает дополнить законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных, который сейчас готовится, понятием «спецоператор». Уточняется, что операторы должны будут получать лицензию регулятора на обработку данных.

«Предложения в законопроект не предусматривают необходимость лицензирования или введения дополнительных разрешительных процедур. Речь идет о повышении уровня защиты данных граждан для операторов, обрабатывающих значительные объемы таких данных», – отметили в ведомстве (цитата по ТАСС).

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В Роскомнадзоре пояснили, что предлагают установить другие обязанности для операторов, которые обрабатывают более 1 млн записей. В частности, это должно быть российское юрлицо, которое будет заниматься обработкой данных на территории России. Помимо этого в штате оператора должно быть не менее пяти работников с высшим образованием в области защиты информации, сама компания обязана иметь финансовую возможность покрыть убытки вследствие возможной утечки данных (не менее чем 100 млн руб.).

Зимой президент Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2023 г. рассмотреть вопрос о введении оборотных штрафов для компаний, которые допустили утечку персональных данных россиян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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