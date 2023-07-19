В РКН заявили, что не планируют лицензировать компании для обработки данных

В Роскомнадзоре пояснили, что предлагают установить другие обязанности для операторов, которые обрабатывают более 1 млн записей. В частности, это должно быть российское юрлицо, которое будет заниматься обработкой данных на территории России. Помимо этого в штате оператора должно быть не менее пяти работников с высшим образованием в области защиты информации, сама компания обязана иметь финансовую возможность покрыть убытки вследствие возможной утечки данных (не менее чем 100 млн руб.).