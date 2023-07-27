WhatsApp заявил о запуске функции минутных видеосообщений
Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta – признана экстремистской и запрещена в РФ) начал внедрять функцию мгновенных видеосообщений в переписке. Об этом сообщили в блоге компании.
«У пользователей появилась возможность записывать и отправлять короткие личные видео прямо в переписке», – заявили в WhatsApp, уточнив, что функция станет доступной для всех в ближайшие недели.
Записать видеосообщение можно на 60 секунд. Функция будет работать по принципу записи аудиосообщения – нужно будет нажать и удерживать соответствующую кнопку или же смахнуть вверх по ней, чтобы не удерживать. Уточняется, что при открытии сообщения видео воспроизведется без звука, чтобы его прослушать, нужно нажать на само видео.
В компании утверждают, что видеосообщения надежно защищены сквозным шифрованием.
О том, что WhatsApp начал тестировать видеосообщения, в середине июня сообщал портал WABatInfo. По его информации, компания представит эту функцию в последних бета-обновлениях для iOS и Android.
В начале июня WhatsApp официально представил функцию каналов внутри мессенджера. Администраторы каналов смогут публиковать сообщения, фото, видео, стикеры и опросы. У подписчиков есть возможность только просматривать контент. Сейчас каналы доступны некоторым организациям и СМИ в Колумбии и Сингапуре, а в ближайшие месяцы они появятся во всех регионах. Создать канал сможет любой пользователь.
Функция коротких видеосообщений есть в мессенджере Telegram. Она появилась в нем в апреле 2017 г., а каналы – в сентябре 2015 г.