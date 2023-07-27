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Технологии

WhatsApp заявил о запуске функции минутных видеосообщений

Ведомости

Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta – признана экстремистской и запрещена в РФ) начал внедрять функцию мгновенных видеосообщений в переписке. Об этом сообщили в блоге компании.

«У пользователей появилась возможность записывать и отправлять короткие личные видео прямо в переписке», – заявили в WhatsApp, уточнив, что функция станет доступной для всех в ближайшие недели.

Записать видеосообщение можно на 60 секунд. Функция будет работать по принципу записи аудиосообщения – нужно будет нажать и удерживать соответствующую кнопку или же смахнуть вверх по ней, чтобы не удерживать. Уточняется, что при открытии сообщения видео воспроизведется без звука, чтобы его прослушать, нужно нажать на само видео.

В компании утверждают, что видеосообщения надежно защищены сквозным шифрованием.

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О том, что WhatsApp начал тестировать видеосообщения, в середине июня сообщал портал WABatInfo. По его информации, компания представит эту функцию в последних бета-обновлениях для iOS и Android.

В начале июня WhatsApp официально представил функцию каналов внутри мессенджера. Администраторы каналов смогут публиковать сообщения, фото, видео, стикеры и опросы. У подписчиков есть возможность только просматривать контент. Сейчас каналы доступны некоторым организациям и СМИ в Колумбии и Сингапуре, а в ближайшие месяцы они появятся во всех регионах. Создать канал сможет любой пользователь.

Функция коротких видеосообщений есть в мессенджере Telegram. Она появилась в нем в апреле 2017 г., а каналы – в сентябре 2015 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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