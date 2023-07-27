WhatsApp заявил о запуске функции минутных видеосообщений

Записать видеосообщение можно на 60 секунд. Функция будет работать по принципу записи аудиосообщения – нужно будет нажать и удерживать соответствующую кнопку или же смахнуть вверх по ней, чтобы не удерживать. Уточняется, что при открытии сообщения видео воспроизведется без звука, чтобы его прослушать, нужно нажать на само видео.