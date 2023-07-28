«Ростелеком» сообщил об отражении всех кибератак на «Госуслуги»

Объем кибератак на Россию не снижается, сообщал Ляпунов в мае на круглом столе в Совете Федерации. Он отметил, что DDoS-атаки не достигают эффекта, несмотря на их количество. По сравнению с прошлым годом России удается эффективнее с ними справляться.