«Ростелеком» сообщил об отражении всех кибератак на «Госуслуги»
За последние 1,5 года не было ни одной успешной кибератаки на портал «Госуслуги». Об этом рассказал генеральный директор ГК «РТК-Солар» и вице-президент «Ростелекома» Игорь Ляпунов.
По его словам, в первые месяцы спецоперации на Украине на биржах в даркнете распродавались хакерские ресурсы для атак на территорию России. Он отметил, что «колоссальным магнитом» для хакеров являются «Госуслуги».
«За эти 1,5 года ни одной успешной кибератаки и остановки наших государственных сервисов не было», – подчеркнул Ляпунов в ходе саммита «Россия – Африка» (цитата по ТАСС).
Объем кибератак на Россию не снижается, сообщал Ляпунов в мае на круглом столе в Совете Федерации. Он отметил, что DDoS-атаки не достигают эффекта, несмотря на их количество. По сравнению с прошлым годом России удается эффективнее с ними справляться.
В июле секретарь Совета безопасности Николай Патрушев обвинил в кибератаках США, которые курируют украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО). По его мнению, американские спецслужбы направляют кибератаки «под украинским флагом» на инфраструктуру России.