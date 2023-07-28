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«Ростелеком» сообщил об отражении всех кибератак на «Госуслуги»

Ведомости

За последние 1,5 года не было ни одной успешной кибератаки на портал «Госуслуги». Об этом рассказал генеральный директор ГК «РТК-Солар» и вице-президент «Ростелекома» Игорь Ляпунов.

По его словам, в первые месяцы спецоперации на Украине на биржах в даркнете распродавались хакерские ресурсы для атак на территорию России. Он отметил, что «колоссальным магнитом» для хакеров являются «Госуслуги».

«За эти 1,5 года ни одной успешной кибератаки и остановки наших государственных сервисов не было», – подчеркнул Ляпунов в ходе саммита «Россия – Африка» (цитата по ТАСС).

17 июня Ляпунов рассказывал, что в пике хакерские атаки на инфраструктуру ПМЭФ достигали 50 000 событий в секунду, атаки были направлены в том числе и на инфраструктуру «Госуслуг».

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Объем кибератак на Россию не снижается, сообщал Ляпунов в мае на круглом столе в Совете Федерации. Он отметил, что DDoS-атаки не достигают эффекта, несмотря на их количество. По сравнению с прошлым годом России удается эффективнее с ними справляться.

В июле секретарь Совета безопасности Николай Патрушев обвинил в кибератаках США, которые курируют украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО). По его мнению, американские спецслужбы направляют кибератаки «под украинским флагом» на инфраструктуру России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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