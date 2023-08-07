«Яндекс» запустил определитель звонков в WhatsApp и Viber

В «Яндексе» обратили внимание на участившиеся жалобы от пользователей на звонки от спамеров и мошенников через мессенджеры. Новая функция поможет пользователям определить звонки от мошенников, а также спам и рекламу. Сервис также предупреждает о входящих от служб доставки, банков, медицинских учреждений и др.