«Яндекс» запустил определитель звонков в WhatsApp и Viber
«Яндекс» создал определитель номеров при звонках в мессенджерах WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) и Viber. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В «Яндексе» обратили внимание на участившиеся жалобы от пользователей на звонки от спамеров и мошенников через мессенджеры. Новая функция поможет пользователям определить звонки от мошенников, а также спам и рекламу. Сервис также предупреждает о входящих от служб доставки, банков, медицинских учреждений и др.
Определитель звонков для сотовой связи «Яндекс» запустил еще в 2018 г. Сервис доступен пользователям iOS и Android. По данным «Яндекса», в первой половине 2023 г. пользователи определителя получили 683 млн входящих с незнакомых номеров, 147,5 млн (21,5%) из которых были помечены как потенциально негативные.