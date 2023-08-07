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«Яндекс» запустил определитель звонков в WhatsApp и Viber

Ведомости

«Яндекс» создал определитель номеров при звонках в мессенджерах WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) и Viber. Об этом сообщает пресс-служба компании. 

В «Яндексе» обратили внимание на участившиеся жалобы от пользователей на звонки от спамеров и мошенников через мессенджеры. Новая функция поможет пользователям определить звонки от мошенников, а также спам и рекламу. Сервис также предупреждает о входящих от служб доставки, банков, медицинских учреждений и др. 

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Определитель звонков для сотовой связи «Яндекс» запустил еще в 2018 г. Сервис доступен пользователям iOS и Android. По данным «Яндекса», в первой половине 2023 г. пользователи определителя получили 683 млн входящих с незнакомых номеров, 147,5 млн (21,5%) из которых были помечены как потенциально негативные.

Аналогичный функционал в WhatsApp также доступен для клиентов «Тинькофф банка». Сервис работает с 2020 г. только на устройствах с iOS. Представитель кредитной организации рассказал РБК, что скоро функция станет доступна и на Android.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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