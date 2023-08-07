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В Самарской области откроют первый в РФ региональный НПЦ гражданских беспилотников

Ведомости

В Самарской области создан первый в России региональный научно-производственный центр (НПЦ) гражданских беспилотных авиационных систем (БАС), сообщается на сайте регионального правительства.

Необходимые документы были подписаны на площадке проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023» в Новосибирске. НПЦ, как ожидается, начнет свою работу уже в конце этого месяца. 

НПЦ, как отмечается, будет координировать не только деятельность кластера БАС, но и проведение научных исследований, разработку и адаптацию технологий, серийный выпуск беспилотников и комплектующих и др.

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Как пояснил гендиректор разработчика БАС «Транспорт будущего Самара» Юрий Козаренко, самарский кластер создан по инициативе губернатора Дмитрия Азарова и предполагает почти полную локализацию всех производственных процессов в области. Речь идет, в частности, о разработке и выпуске отечественных комплектующих, проведении летных испытаний, разработке концепций коммерческого применения, а также сервисном и техническом обслуживании беспилотников.

«Сейчас в рамках кластера в Самаре продолжается строительство нашего завода. На площадке уже возведено четыре объекта: цеха для сборки двух разновидностей дронов, а также цех производства структурных элементов БАС», – рассказал он.

Азаров при этом добавил, что строительство производственной площадки по выпуску беспилотников будет завершено в декабре. Завод будет выпускать дроны для сельского хозяйства, грузовые беспилотники (до 200 кг), более легкие аппараты массой до 30 кг, компоненты и др.

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28 июня правительство по поручению президента РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 г. и на перспективу до 2035 г. Главная цель документа – появление в течение ближайших шести с половиной лет новой отрасли экономики, связанной с производством и использованием гражданских беспилотников.

В середине июля президент РФ Владимир Путин потребовал утвердить нацпроект по развитию БАС до 1 сентября, указав на важность создания отраслей и рынков будущего. 10 июля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что нацпроект по беспилотникам заработает в ближайшее время. По его словам, гражданские беспилотники могут стать драйвером роста для многих секторов экономики и сферы услуг. Для этого нужно развивать производство их компонентов, комплектующих и агрегатов, добавил премьер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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