В Самарской области откроют первый в РФ региональный НПЦ гражданских беспилотников

В середине июля президент РФ Владимир Путин потребовал утвердить нацпроект по развитию БАС до 1 сентября, указав на важность создания отраслей и рынков будущего. 10 июля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что нацпроект по беспилотникам заработает в ближайшее время. По его словам, гражданские беспилотники могут стать драйвером роста для многих секторов экономики и сферы услуг. Для этого нужно развивать производство их компонентов, комплектующих и агрегатов, добавил премьер.