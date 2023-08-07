На Восточном собрали ракету для первой в современной России лунной миссии
На космодроме Восточный специалисты завершили общую сборку ракеты «Союз-2.1б» для запуска автоматической станции «Луна-25», сообщили в пресс-службе ГК «Роскосмос».
Пуск ракеты-носителя с разгонным блоком «Фрегат» и станцией «Луна-25», который запланирован на 11 августа, станет первой лунной миссией в истории современной России.
В «Роскосмосе» добавили, что государственная комиссия разрешила вывезти и установить ракету на стартовом комплексе площадки 8 августа.
«Союз-2.1б» изготовлен ракетно-космическим центром «Прогресс», разгонный блок «Фрегат» и станция «Луна-25» – научно-производственным объединением имени С.А. Лавочкина (входят в Роскосмос).
Специалисты отмечают, что «Луне-25» предстоит отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт и провести научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы.
«В части посадки «Луна-25» принципиально отличается от своих предшественниц: советские лунные станции прилунялись в экваториальной зоне, новая станция должна совершить мягкую посадку в околополярной области со сложным рельефом местности», – добавили в «Роскосмосе».
Изначально запуск планировался на июль. Решение перенести его было связано с необходимостью «провести дополнительные мероприятия, которые обеспечат устойчивую работу наземных средств управления на этапах проведения коррекций и посадки на поверхность». На космодром Восточный станцию доставили 11 июля.