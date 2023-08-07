На Восточном собрали ракету для первой в современной России лунной миссии

Изначально запуск планировался на июль. Решение перенести его было связано с необходимостью «провести дополнительные мероприятия, которые обеспечат устойчивую работу наземных средств управления на этапах проведения коррекций и посадки на поверхность». На космодром Восточный станцию доставили 11 июля.