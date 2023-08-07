Газета
Технологии

На Восточном собрали ракету для первой в современной России лунной миссии

Ведомости

На космодроме Восточный специалисты завершили общую сборку ракеты «Союз-2.1б» для запуска автоматической станции «Луна-25», сообщили в пресс-службе ГК «Роскосмос». 

Пуск ракеты-носителя с разгонным блоком «Фрегат» и станцией «Луна-25», который запланирован на 11 августа, станет первой лунной миссией в истории современной России.

В «Роскосмосе» добавили, что государственная комиссия разрешила вывезти и установить ракету на стартовом комплексе площадки 8 августа.

«Союз-2.1б» изготовлен ракетно-космическим центром «Прогресс», разгонный блок «Фрегат» и станция «Луна-25» – научно-производственным объединением имени С.А. Лавочкина (входят в Роскосмос).

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Специалисты отмечают, что «Луне-25» предстоит отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт и провести научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы.

«В части посадки «Луна-25» принципиально отличается от своих предшественниц: советские лунные станции прилунялись в экваториальной зоне, новая станция должна совершить мягкую посадку в околополярной области со сложным рельефом местности», – добавили в «Роскосмосе». 

Изначально запуск планировался на июль. Решение перенести его было связано с необходимостью «провести дополнительные мероприятия, которые обеспечат устойчивую работу наземных средств управления на этапах проведения коррекций и посадки на поверхность». На космодром Восточный станцию доставили 11 июля.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных