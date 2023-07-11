Станцию «Луна-25» доставили на космодром Восточный

О том, что «Луна-25» будет запущена в августе, в конце мая сообщили в «Роскосмосе». Изначально запуск был запланирован на июль. Решение перенести его было связано с необходимостью «провести дополнительные мероприятия, которые обеспечат устойчивую работу наземных средств управления на этапах проведения коррекций и посадки на поверхность». По данным на сайте туроператора RocketTrip, запуск запланирован на 11 августа.