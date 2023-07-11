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Станцию «Луна-25» доставили на космодром Восточный

Ведомости

Автоматическую станцию «Луна-25», которая будет запущена в августе в рамках первой в истории современной России лунной миссии, доставили на космодром Восточный. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса». 

«10 июля станцию отправили с предприятия на космодром, куда она была доставлена сегодня авиационным и автомобильным транспортами», – сказано в сообщении. 

На Восточном «Луне-25» предстоит пройти предполетную подготовку и заключительные наземные испытания, а также стыковку с разгонным блоком «Фрегат», который предназначен для запуска станции. 

О том, что «Луна-25» будет запущена в августе, в конце мая сообщили в «Роскосмосе». Изначально запуск был запланирован на июль. Решение перенести его было связано с необходимостью «провести дополнительные мероприятия, которые обеспечат устойчивую работу наземных средств управления на этапах проведения коррекций и посадки на поверхность». По данным на сайте туроператора RocketTrip, запуск запланирован на 11 августа. 

«Луна-25» должна стать первой в истории современной России лунной миссией, в рамках которой станция совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны. Там она соберет лунный грунт и доставит его на Землю. В рамках проекта также планируется запуск автоматического зонда, орбитальная часть которого позволит произвести дистанционные исследования и выбрать подходящие площадки для последующих спускаемых аппаратов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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