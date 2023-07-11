Станцию «Луна-25» доставили на космодром Восточный
Автоматическую станцию «Луна-25», которая будет запущена в августе в рамках первой в истории современной России лунной миссии, доставили на космодром Восточный. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
«10 июля станцию отправили с предприятия на космодром, куда она была доставлена сегодня авиационным и автомобильным транспортами», – сказано в сообщении.
На Восточном «Луне-25» предстоит пройти предполетную подготовку и заключительные наземные испытания, а также стыковку с разгонным блоком «Фрегат», который предназначен для запуска станции.
О том, что «Луна-25» будет запущена в августе, в конце мая сообщили в «Роскосмосе». Изначально запуск был запланирован на июль. Решение перенести его было связано с необходимостью «провести дополнительные мероприятия, которые обеспечат устойчивую работу наземных средств управления на этапах проведения коррекций и посадки на поверхность». По данным на сайте туроператора RocketTrip, запуск запланирован на 11 августа.
«Луна-25» должна стать первой в истории современной России лунной миссией, в рамках которой станция совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны. Там она соберет лунный грунт и доставит его на Землю. В рамках проекта также планируется запуск автоматического зонда, орбитальная часть которого позволит произвести дистанционные исследования и выбрать подходящие площадки для последующих спускаемых аппаратов.