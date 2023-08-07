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Технологии

В Дагестане майнеры похитили электроэнергию на 23 млн рублей за полгода

Ведомости

За первые полгода 2023 г. в Дагестане майнеры похитили электроэнергию на сумму в 23 млн руб. Об этом сообщили в компании «Россети Северный Кавказ».

«Объем похищенной электроэнергии превысил 5,7 млн кВт*ч. Сумма ущерба, причиненная сетевому комплексу региона, оценивается в 23 млн руб.», – говорится в сообщении компании.

Нарушения были выявлены в ходе рейдовых мероприятий профильных подразделений компании и правоохранительных органов. Всего было обнаружено шесть майнинг-хищений. По каждому факту в правоохранительные органы было направлено заявление вместе с актами о неучтенном потреблении.

В компании уточнили, что по одному такому хищению возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). В Махачкале было обнаружено 341 устройство для добычи криптовалюты, которое находилось на территории фирмы «Дагестан-Этанол». По оценкам энергетиков ущерб от этих действий превысил 1,5 млн руб., так как было похищено 1,5 млн кВт*ч.

Ранее по теме: Майнеры криптовалют в России в 2022 году вдвое снизили потребление электроэнергии

В «Россети Северный Кавказ» подчеркнули, что «энерговоры» подвергают сетевой комплекс опасности, так как неучтенное потребление становится причиной в том числе технологических нарушений и низкого напряжения.

27 июля «Ведомости» со ссылкой на расчеты Аналитического центра (АЦ) ТЭК писали, что потребление электроэнергии для майнинга криптовалют в России в 2022 г. снизилось сразу на 49% до 5 млрд кВт\ч. За счет «административных ограниченных мер» доля России на мировом рынке майнинга снизилась с максимума 2021 г. до 4,6%. В предыдущие годы она стабильно росла: в 2019 г. составляла 6%, в 2020 г. – 8%, в 2021 г. – 9%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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