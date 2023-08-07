В Дагестане майнеры похитили электроэнергию на 23 млн рублей за полгода

27 июля «Ведомости» со ссылкой на расчеты Аналитического центра (АЦ) ТЭК писали, что потребление электроэнергии для майнинга криптовалют в России в 2022 г. снизилось сразу на 49% до 5 млрд кВт\ч. За счет «административных ограниченных мер» доля России на мировом рынке майнинга снизилась с максимума 2021 г. до 4,6%. В предыдущие годы она стабильно росла: в 2019 г. составляла 6%, в 2020 г. – 8%, в 2021 г. – 9%.