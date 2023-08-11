«Ремдизель» представит беспилотный бронеавтомобиль «Зубило»
В России создадут беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» для штурмовых групп, разработчик представит его на форуме «Армия-2023», который пройдет с 14 по 20 августа на территории парка «Патриот». Об этом сообщили в пресс-службе разработчика – компании «Ремдизель».
«В этом году на нашем стенде на "Армии" будут премьеры – бронеавтомобиль "Титан" для сил спецназначения и беспилотное транспортное средство с громким названием "Зубило"», – сообщили в компании (цит. по «РИА Новости»).
Среди функций «Зубила», помимо основного назначения, в компании назвали подвоз боеприпасов, транспортировку грузов и раненых и зарядку радиостанций и квадрокоптеров.
АО «Ремдизель» – предприятие по капитальному ремонту и модернизации вооружения и военной техники. Компания была основана в 1978 г. в Набережных Челнах. Среди другой продукции предприятия – семейства бронированных автомобилей «Тайфун», «Торнадо» и «Выстрел».