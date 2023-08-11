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«Ремдизель» представит беспилотный бронеавтомобиль «Зубило»

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В России создадут беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» для штурмовых групп, разработчик представит его на форуме «Армия-2023», который пройдет с 14 по 20 августа на территории парка «Патриот». Об этом сообщили в пресс-службе разработчика – компании «Ремдизель». 

«В этом году на нашем стенде на "Армии" будут премьеры – бронеавтомобиль "Титан" для сил спецназначения и беспилотное транспортное средство с громким названием "Зубило"», – сообщили в компании (цит. по «РИА Новости»).

Среди функций «Зубила», помимо основного назначения, в компании назвали подвоз боеприпасов, транспортировку грузов и раненых и зарядку радиостанций и квадрокоптеров. 

АО «Ремдизель» – предприятие по капитальному ремонту и модернизации вооружения и военной техники. Компания была основана в 1978 г. в Набережных Челнах. Среди другой продукции предприятия – семейства бронированных автомобилей «Тайфун», «Торнадо» и «Выстрел».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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