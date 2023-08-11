«Ремдизель» представит беспилотный бронеавтомобиль «Зубило»

В России создадут беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» для штурмовых групп, разработчик представит его на форуме «Армия-2023», который пройдет с 14 по 20 августа на территории парка «Патриот». Об этом сообщили в пресс-службе разработчика – компании «Ремдизель».