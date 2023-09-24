Касперский назвал самый распространенный язык среди хакеров в мире
Большая часть хакеров в мире сегодня говорит на китайском, второй по распространению язык — испанский, русский лишь на четвертом месте, рассказал в интервью «РИА Новости» один из основателей и глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.
«В большинстве своем хакеры говорят на китайском, дальше испанский, португальский, только потом русский, английский и broken english, турецкий», – заявил он.
По словам Касперского, киберпреступники с каждым днем становятся все более профессиональными. На данный момент компания отслеживает примерно 900 профессиональных киберпреступников.
17 июля «Ведомости» писали, что хакерская группа RedCurl атаковала российский крупный банк в мае 2023 г. Это следовало из технического отчета F.A.С.С.T (бывшая Group-IB). Отмечалось, что целью злоумышленников были не денежные средства, а внутренние документы кредитной организации.
По оценке вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, число кибератак, по данным на начало марта, на российский системы выросло на 65%. В прошлом году отражено около 50 000 хакерских атак на российские ресурсы. Однако если в 2021 г. целью атак был финансовый сектор, то в 2022 г. атаки были преимущественно на государственные структуры.