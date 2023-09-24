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Технологии

Касперский назвал самый распространенный язык среди хакеров в мире

Ведомости

Большая часть хакеров в мире сегодня говорит на китайском, второй по распространению язык — испанский, русский лишь на четвертом месте, рассказал в интервью «РИА Новости» один из основателей и глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

«В большинстве своем хакеры говорят на китайском, дальше испанский, португальский, только потом русский, английский и broken english, турецкий», – заявил он.

По словам Касперского, киберпреступники с каждым днем становятся все более профессиональными. На данный момент компания отслеживает примерно 900 профессиональных киберпреступников.

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17 июля «Ведомости» писали, что хакерская группа RedCurl атаковала российский крупный банк в мае 2023 г. Это следовало из технического отчета F.A.С.С.T (бывшая Group-IB). Отмечалось, что целью злоумышленников были не денежные средства, а внутренние документы кредитной организации.

По оценке вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, число кибератак, по данным на начало марта, на российский системы выросло на 65%. В прошлом году отражено около 50 000 хакерских атак на российские ресурсы. Однако если в 2021 г. целью атак был финансовый сектор, то в 2022 г. атаки были преимущественно на государственные структуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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