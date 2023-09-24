Касперский назвал самый распространенный язык среди хакеров в мире

По оценке вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, число кибератак, по данным на начало марта, на российский системы выросло на 65%. В прошлом году отражено около 50 000 хакерских атак на российские ресурсы. Однако если в 2021 г. целью атак был финансовый сектор, то в 2022 г. атаки были преимущественно на государственные структуры.