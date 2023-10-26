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Путин пообещал повысить зарплату специалистам космической сферы

Ведомости

Власти подумают над повышением зарплат специалистам космической отрасли, заверил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

«Мы обязательно над этим [повышением зарплат] подумаем. Упустили, согласен. Такие вопросы не решаются в один щелчок, но точно совершенно нужно об этом думать, обязательно будем это делать», – сказал президент на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли.

На мероприятии сообщили, что сотрудники ушли из госкорпорации «Роскосмос» из-за слабой конкурентоспособности в части оплаты труда, уточняет агентство.

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До этого Путин заявил, что Россия заинтересована в привлечении частных компаний к совместной работе в космической сфере. Он отмечал озабоченность проблемой отсутствия механизма финансирования частных космических компаний.

Во время совещания 26 октября президент подчеркнул, что Москве стоит подумать об экспорте своих космических сервисов в страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС. Он отметил, что Россия должна поддержать стремление организаций формировать новые сегменты экономики, увеличивать свой технологический потенциал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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