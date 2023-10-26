Путин пообещал повысить зарплату специалистам космической сферы

«Мы обязательно над этим [повышением зарплат] подумаем. Упустили, согласен. Такие вопросы не решаются в один щелчок, но точно совершенно нужно об этом думать, обязательно будем это делать», – сказал президент на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли.