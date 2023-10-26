Путин пообещал повысить зарплату специалистам космической сферы
Власти подумают над повышением зарплат специалистам космической отрасли, заверил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.
«Мы обязательно над этим [повышением зарплат] подумаем. Упустили, согласен. Такие вопросы не решаются в один щелчок, но точно совершенно нужно об этом думать, обязательно будем это делать», – сказал президент на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли.
На мероприятии сообщили, что сотрудники ушли из госкорпорации «Роскосмос» из-за слабой конкурентоспособности в части оплаты труда, уточняет агентство.
До этого Путин заявил, что Россия заинтересована в привлечении частных компаний к совместной работе в космической сфере. Он отмечал озабоченность проблемой отсутствия механизма финансирования частных космических компаний.
Во время совещания 26 октября президент подчеркнул, что Москве стоит подумать об экспорте своих космических сервисов в страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС. Он отметил, что Россия должна поддержать стремление организаций формировать новые сегменты экономики, увеличивать свой технологический потенциал.