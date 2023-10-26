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Глава «Роскосмоса» допустил перенос миссии «Луна-26» на 2026 год

Ведомости

Запуск космического аппарата «Луна-26» могут перенести с 2027 на 2026 г., сообщил руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Постараемся, может быть, даже сдвинуть влево – есть планы такие, на 2026 – но пока 2027 г.», – сказал Борисов, отвечая на вопрос президента Владимира Путина о запуске следующей лунной миссии (цитата по ТАСС).

Согласно материалам к совещанию президента в ракетно-космической корпорации «Энергия», предприятия «Роскосмоса» готовят запуск конвейерного производства спутников. Это позволит нарастить объемы российских спутников вокруг Земли до 2000 к 2036 г., отмечали «РИА Новости».

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3 октября Борисов на конгрессе IAC-2023 в Баку заявил, что «Роскосмос» рассматривает возможность более раннего запуска межпланетных станций «Луна-26» и «Луна-27». В августе произошла авария «Луны-25» при переходе на предпосадочную орбиту у спутника Земли.

В «Роскосмосе» заявляли, что происшествие с межпланетной станцией могло случиться из-за нештатного функционирования бортового комплекса управления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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