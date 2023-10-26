Глава «Роскосмоса» допустил перенос миссии «Луна-26» на 2026 год
Запуск космического аппарата «Луна-26» могут перенести с 2027 на 2026 г., сообщил руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов.
«Постараемся, может быть, даже сдвинуть влево – есть планы такие, на 2026 – но пока 2027 г.», – сказал Борисов, отвечая на вопрос президента Владимира Путина о запуске следующей лунной миссии (цитата по ТАСС).
Согласно материалам к совещанию президента в ракетно-космической корпорации «Энергия», предприятия «Роскосмоса» готовят запуск конвейерного производства спутников. Это позволит нарастить объемы российских спутников вокруг Земли до 2000 к 2036 г., отмечали «РИА Новости».
3 октября Борисов на конгрессе IAC-2023 в Баку заявил, что «Роскосмос» рассматривает возможность более раннего запуска межпланетных станций «Луна-26» и «Луна-27». В августе произошла авария «Луны-25» при переходе на предпосадочную орбиту у спутника Земли.
В «Роскосмосе» заявляли, что происшествие с межпланетной станцией могло случиться из-за нештатного функционирования бортового комплекса управления.