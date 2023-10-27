С космодрома «Плесецк» запустили ракету «Союз» с аппаратом для Минобороны
С космодрома «Плесецк» в Архангельской области в интересах Минобороны запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» со спутниками. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.
«27 октября 2023 г. с космодрома «Плесецк» (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России», – сказано в сообщении.
В начале августа Минобороны также сообщало, что 7 августа с космодрома в Архангельской области при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1б» был запущен военный спутник, в тот же день он был успешно выведен на орбиту.
23 марта ВКС РФ также провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома «Плесецк» с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны. В общей сложности с 8 ноября 2004 г. по 27 мая 2023 г. был выполнен 61 пуск ракет «Союз-2.1а», в том числе один суборбитальный. Отмечается, что на орбиты были выведены 254 космических аппарата.