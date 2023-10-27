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С космодрома «Плесецк» запустили ракету «Союз» с аппаратом для Минобороны

Ведомости

С космодрома «Плесецк» в Архангельской области в интересах Минобороны запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» со спутниками. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

«27 октября 2023 г. с космодрома «Плесецк» (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России», – сказано в сообщении.

В начале августа Минобороны также сообщало, что 7 августа с космодрома в Архангельской области при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1б» был запущен военный спутник, в тот же день он был успешно выведен на орбиту.

23 марта ВКС РФ также провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома «Плесецк» с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны. В общей сложности с 8 ноября 2004 г. по 27 мая 2023 г. был выполнен 61 пуск ракет «Союз-2.1а», в том числе один суборбитальный. Отмечается, что на орбиты были выведены 254 космических аппарата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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