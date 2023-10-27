С космодрома «Плесецк» запустили ракету «Союз» с аппаратом для Минобороны

23 марта ВКС РФ также провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома «Плесецк» с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны. В общей сложности с 8 ноября 2004 г. по 27 мая 2023 г. был выполнен 61 пуск ракет «Союз-2.1а», в том числе один суборбитальный. Отмечается, что на орбиты были выведены 254 космических аппарата.