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Ракета «Союз-2.1а» стартовала с Плесецка с аппаратом для Минобороны

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Воздушно-космические силы (ВКС) РФ провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны страны, сообщила пресс-служба оборонного ведомства в Telegram-канале.

«В четверг, 23 марта, в 09 часов 40 минут с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России», – следует из сообщения.

Ранее в госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что старт «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-23» запланирован в мае текущего года, пуск «Союз-2.1а» с «Союзом МС-24» – во второй половине 2023 г.

Как следует из информации на сайте «Роскосмоса», всего в период с 8 ноября 2004 г. по 24 февраля 2023 г. было выполнено 58 пусков ракет «Союз-2.1а», в том числе один суборбитальный. Отмечается, что на орбиты были выведены 250 космических аппаратов. Разработчиком «Союз-2.1а» является Ракетно-космический центр «Прогресс» в Самаре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных