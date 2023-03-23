Ракета «Союз-2.1а» стартовала с Плесецка с аппаратом для Минобороны
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны страны, сообщила пресс-служба оборонного ведомства в Telegram-канале.
«В четверг, 23 марта, в 09 часов 40 минут с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России», – следует из сообщения.
Ранее в госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что старт «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-23» запланирован в мае текущего года, пуск «Союз-2.1а» с «Союзом МС-24» – во второй половине 2023 г.
Как следует из информации на сайте «Роскосмоса», всего в период с 8 ноября 2004 г. по 24 февраля 2023 г. было выполнено 58 пусков ракет «Союз-2.1а», в том числе один суборбитальный. Отмечается, что на орбиты были выведены 250 космических аппаратов. Разработчиком «Союз-2.1а» является Ракетно-космический центр «Прогресс» в Самаре.