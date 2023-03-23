Ракета «Союз-2.1а» стартовала с Плесецка с аппаратом для Минобороны

Как следует из информации на сайте «Роскосмоса», всего в период с 8 ноября 2004 г. по 24 февраля 2023 г. было выполнено 58 пусков ракет «Союз-2.1а», в том числе один суборбитальный. Отмечается, что на орбиты были выведены 250 космических аппаратов. Разработчиком «Союз-2.1а» является Ракетно-космический центр «Прогресс» в Самаре.