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СМИ: Маск рассказал о планах дополнить соцсеть X финансовыми сервисами

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Владелец соцсети X (бывш. Twitter) Илон Маск планирует до конца 2024 г. внедрить в нее финансовые услуги, в том числе позволяющие пользователям переводить деньги и покупать ценные бумаги. Об этом сообщил портал The Verge со ссылкой на аудиозапись встречи сотрудников X, которая прошла в четверг, 26 октября.

«Если дело касается денег, это будет на нашей платформе. Деньги, ценные бумаги или что-то еще. Итак, это не просто отправить $20 моему другу. Я говорю о том, что тебе не понадобится банковский счет», — сказал он.

По словам гендиректора X Линды Яккарино, компания видит, что эта возможность станет доступной в 2024 г. По информации The Verge, сейчас компания работает над получением лицензий на денежные переводы по всей территории США.

Уточняется, что Маск уже обсуждал свои планы превратить X в финансовый центр. Как пишет The Verge, именно с этим была связана смена названия соцсети – Маск переименовал ее в честь своего онлайн-банка эпохи дотком-бума X.com, который впоследствии стал частью PayPal.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Маск планирует превратить X в конкурента YouTube и LinkedIn, поскольку сейчас сотрудники компании занимаются новыми направлениями бизнеса в сфере видео и найма сотрудников.  По информации агентства, у Маска также есть идеи по созданию службы новостей под названием XWire, которая могла бы конкурировать с PR Newswire компании Cision.

Маск закрыл сделку по покупке Twitter 27 октября 2022 г. за $44 млрд. 24 июля Twitter был переименован в X. Нововведения также коснулись логотипа платформы: вместо голубой птицы на нем теперь изображена буква X, а домен сменился на x.com. Посты в Twitter после ребрендинга социальной сети будут называться не «твитами», а «иксами».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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