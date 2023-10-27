СМИ: Маск рассказал о планах дополнить соцсеть X финансовыми сервисами
Владелец соцсети X (бывш. Twitter) Илон Маск планирует до конца 2024 г. внедрить в нее финансовые услуги, в том числе позволяющие пользователям переводить деньги и покупать ценные бумаги. Об этом сообщил портал The Verge со ссылкой на аудиозапись встречи сотрудников X, которая прошла в четверг, 26 октября.
«Если дело касается денег, это будет на нашей платформе. Деньги, ценные бумаги или что-то еще. Итак, это не просто отправить $20 моему другу. Я говорю о том, что тебе не понадобится банковский счет», — сказал он.
По словам гендиректора X Линды Яккарино, компания видит, что эта возможность станет доступной в 2024 г. По информации The Verge, сейчас компания работает над получением лицензий на денежные переводы по всей территории США.
Уточняется, что Маск уже обсуждал свои планы превратить X в финансовый центр. Как пишет The Verge, именно с этим была связана смена названия соцсети – Маск переименовал ее в честь своего онлайн-банка эпохи дотком-бума X.com, который впоследствии стал частью PayPal.
Ранее агентство Bloomberg писало, что Маск планирует превратить X в конкурента YouTube и LinkedIn, поскольку сейчас сотрудники компании занимаются новыми направлениями бизнеса в сфере видео и найма сотрудников. По информации агентства, у Маска также есть идеи по созданию службы новостей под названием XWire, которая могла бы конкурировать с PR Newswire компании Cision.
Маск закрыл сделку по покупке Twitter 27 октября 2022 г. за $44 млрд. 24 июля Twitter был переименован в X. Нововведения также коснулись логотипа платформы: вместо голубой птицы на нем теперь изображена буква X, а домен сменился на x.com. Посты в Twitter после ребрендинга социальной сети будут называться не «твитами», а «иксами».