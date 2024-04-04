Nvidia и Indosat планируют построить центр ИИ в Индонезии за $200 млн
Американская компания Nvidia и второй по количеству абонентов индонезийский сотовый оператор Indosat планируют построить центр искусственного интеллекта (ИИ) в Индонезии стоимостью $200 млн. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра связи страны Буди Арие Сетиади.
ИИ-центр будет расположен в городе Суракарта в провинции Центральная Ява. «Почему в Суракарте? Потому что они готовы, имеют хорошие человеческие ресурсы и инфраструктуру 5G», – пояснил он.
В октябре 2023 г. стало известно о планах министерства торговли США ограничить продажу Китаю самых совершенных ИИ-чипов. Мера может затронуть экспорт чипов Nvidia, Intel, AMD, а также оборудования для производства микросхем от компаний Applied Materials, Lam и KLA.
В феврале этого года компания обогнала Tesla по объему торгов акциями на Уолл-стрит. Как отмечал Reuters, интерес к бумагам компании подогревается ожиданием ее квартальной финансовой отчетности.
Позже Nvidia представила данные за IV финансовый квартал, в котором чистая прибыль компании выросла почти в девять раз, составив $12,285 млрд против $1,414 млрд годом ранее. Компания также сообщила, что на фоне высоких финансовых результатов в марте выплатит квартальные дивиденды в размере $0,04 на акцию.
23 ноября прошлого года Nvidia вновь получила рекордную квартальную выручку, которая превзошла ожидания Уолл-стрит: в III квартале 2024 финансового года (завершился 29 октября) она достигла $18,2 млрд, тогда как аналитики LSEG (бывшей Refinitiv) ожидали только $16,18 млрд.