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Nvidia и Indosat планируют построить центр ИИ в Индонезии за $200 млн

Ведомости

Американская компания Nvidia и второй по количеству абонентов индонезийский сотовый оператор Indosat планируют построить центр искусственного интеллекта (ИИ) в Индонезии стоимостью $200 млн. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра связи страны Буди Арие Сетиади.

ИИ-центр будет расположен в городе Суракарта в провинции Центральная Ява. «Почему в Суракарте? Потому что они готовы, имеют хорошие человеческие ресурсы и инфраструктуру 5G», – пояснил он.

В октябре 2023 г. стало известно о планах министерства торговли США ограничить продажу Китаю самых совершенных ИИ-чипов. Мера может затронуть экспорт чипов Nvidia, Intel, AMD, а также оборудования для производства микросхем от компаний Applied Materials, Lam и KLA.

В феврале этого года компания обогнала Tesla по объему торгов акциями на Уолл-стрит. Как отмечал Reuters, интерес к бумагам компании подогревается ожиданием ее квартальной финансовой отчетности. 

Позже Nvidia представила данные за IV финансовый квартал, в котором чистая прибыль компании выросла почти в девять раз, составив $12,285 млрд против $1,414 млрд годом ранее. Компания также сообщила, что на фоне высоких финансовых результатов в марте выплатит квартальные дивиденды в размере $0,04 на акцию.

23 ноября прошлого года Nvidia вновь получила рекордную квартальную выручку, которая превзошла ожидания Уолл-стрит: в III квартале 2024 финансового года (завершился 29 октября) она достигла $18,2 млрд, тогда как аналитики LSEG (бывшей Refinitiv) ожидали только $16,18 млрд. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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