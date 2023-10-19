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Как ограничения США на экспорт чипов в Китай скажутся на Nvidia

Компания не потеряет рыночные позиции, а ее акции возобновят рост, говорят аналитики
Инга Сангалова
Jeff Chiu / AP

Акции американских чипмейкеров падают второй день подряд. 17 октября бумаги Nvidia потеряли 4,7%, Broadcom и Intel – по 3,5%, Marvell Technology – 3,3%. К вечеру по Москве 18 октября на торгах в Нью-Йорке акции Nvidia просели еще на 3,5% до $424, Marvell Technology – на 2,2% до $52, а Intel – на 0,75% до $35,79. Только акции Broadcom восстанавливались на 0,9% до $892,65. Это связано с тем, что министерство торговли США объявило о планах ограничить продажу Китаю самых совершенных чипов искусственного интеллекта (ИИ): новые экспортные меры затронут чипы Nvidia A800 и H800, пишет Bloomberg. Ограничения могут коснуться и чипов от Intel и AMD, а также оборудования для производства полупроводников от Applied Materials, Lam и KLA.

Правительство США заявляет, что новые правила закроют лазейки, которые появились после вступления в силу прошлогодних ограничений на экспорт ИИ-чипов. По словам министра торговли Джины Раймондо, которую цитирует CNBC, цель ограничений США – предотвращение доступа Китая к передовым полупроводникам, которые могут способствовать прорывам в области ИИ, особенно в военных целях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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