Как ограничения США на экспорт чипов в Китай скажутся на Nvidia

Акции американских чипмейкеров падают второй день подряд. 17 октября бумаги Nvidia потеряли 4,7%, Broadcom и Intel – по 3,5%, Marvell Technology – 3,3%. К вечеру по Москве 18 октября на торгах в Нью-Йорке акции Nvidia просели еще на 3,5% до $424, Marvell Technology – на 2,2% до $52, а Intel – на 0,75% до $35,79. Только акции Broadcom восстанавливались на 0,9% до $892,65. Это связано с тем, что министерство торговли США объявило о планах ограничить продажу Китаю самых совершенных чипов искусственного интеллекта (ИИ): новые экспортные меры затронут чипы Nvidia A800 и H800, пишет Bloomberg. Ограничения могут коснуться и чипов от Intel и AMD, а также оборудования для производства полупроводников от Applied Materials, Lam и KLA.