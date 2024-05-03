На «Госуслугах» запустят пилотную платформу согласий в 2024 году
До конца 2024 г. на базе портала «Госуслуги» будет запущена пилотная работа платформы коммерческих согласий (ПКС). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Банк России.
Пилотировать платформу будут ЦБ, Минцифры и участники финансового рынка. Отмечается, что поэтапное внедрение обязательного использования открытых API на финрынке (помимо банков к обмену данными подключаются и другие его участники) планируется с 2026 г. В дальнейшем систему могут начать распространять на других поставщиков услуг по модели открытых данных.
В Центробанке пояснили, что в случае, когда человеку потребуется дистанционно получить услугу финансовой организации, но у нее будет недостаточно данных о нем, он сможет дать согласие на передачу этих данных из другой финорганизации, которая эту информацию имеет.
«Например, если человеку понадобится продлить полис ипотечного страхования, он сможет дать согласие на то, чтобы его кредитная организация передала необходимую информацию страховщику», – рассказали в Банке России.
Как отмечает издание, внедрение платформы может привести к созданию приложений в режиме «одного окна», с помощью которых человек будет получать любые услуги от разных участников финрынка, магазинов, медицинских учреждений и так далее. При этом от него не будет требоваться дополнительно вводить или подтверждать сведения о себе. Но обмен клиентскими данными через открытые API может происходить только по согласию клиента. Причем он должен понимать, под чем подписывается и иметь возможность отслеживать все свои согласия и, по желанию, отозвать любое из них. Для этого и необходимо пилотирование прототипа ПКС с участниками рынка.
Ранее сообщалось, что в 2024 г. Центробанк надеется на внесение в Госдуму законопроекта по внедрению открытых API, а также планирует провести ряд пилотных проектов с участниками финрынка.
24 апреля генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что теперь с помощью портала и приложения «Госуслуги» можно подать обращение в органы прокуратуры. Как убедился корреспондент «Ведомостей», с помощью сервиса можно подать обращение объемом до 9000 знаков на русском языке, с прикреплением документов и материалов в электронной форме. Отправить жалобу могут не только физические лица, но также индивидуальные предприниматели и организации – для этого им необходимо иметь соответствующую учетную запись на «Госуслугах». Также на сайте или в приложении граждане с постоянной или временной регистрацией могут записаться на прием в прокуратуру.