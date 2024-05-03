На «Госуслугах» запустят пилотную платформу согласий в 2024 году

Как отмечает издание, внедрение платформы может привести к созданию приложений в режиме «одного окна», с помощью которых человек будет получать любые услуги от разных участников финрынка, магазинов, медицинских учреждений и так далее. При этом от него не будет требоваться дополнительно вводить или подтверждать сведения о себе. Но обмен клиентскими данными через открытые API может происходить только по согласию клиента. Причем он должен понимать, под чем подписывается и иметь возможность отслеживать все свои согласия и, по желанию, отозвать любое из них. Для этого и необходимо пилотирование прототипа ПКС с участниками рынка.