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Reuters: страны АТР привлекут миллиардные инвестиции в 2024 году на фоне ИИ-бума

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Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) привлекут инвестиции на миллиарды долларов в развитие сферы центров обработки данных на фоне роста спроса на технологии искусственного интеллекта (ИИ), пишет Reuters со ссылкой на топ-менеджеров ИИ-компаний.

«Революция в области искусственного интеллекта создает беспрецедентный рост спроса на высококачественные мощности центров обработки данных», – процитировало издание управляющего директора Cadence Advisory Гаррена Кронина.

Страны АТР лидировали в 2024 г. на мировом рынке дата-центров: стоимость сделок слияния и поглощения составила $840,47 млн – более половины от общемирового объема, свидетельствуют данные британской фондовой биржи LSEG.

В 2023 г. объем сделок с центрами обработки данных в регионе достиг рекордной отметки в $3,45 млрд, а в 2024 г. этот показатель будет превзойден, так как на подходе еще несколько крупных сделок, прогнозирует Reuters.

2 мая главный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла сообщил, что компания в течение следующих четырех лет инвестирует $2,2 млрд в Малайзию, чтобы расширить свои облачные сервисы и сервисы искусственного интеллекта по всей Азии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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