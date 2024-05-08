Reuters: страны АТР привлекут миллиардные инвестиции в 2024 году на фоне ИИ-бума
Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) привлекут инвестиции на миллиарды долларов в развитие сферы центров обработки данных на фоне роста спроса на технологии искусственного интеллекта (ИИ), пишет Reuters со ссылкой на топ-менеджеров ИИ-компаний.
«Революция в области искусственного интеллекта создает беспрецедентный рост спроса на высококачественные мощности центров обработки данных», – процитировало издание управляющего директора Cadence Advisory Гаррена Кронина.
Страны АТР лидировали в 2024 г. на мировом рынке дата-центров: стоимость сделок слияния и поглощения составила $840,47 млн – более половины от общемирового объема, свидетельствуют данные британской фондовой биржи LSEG.
В 2023 г. объем сделок с центрами обработки данных в регионе достиг рекордной отметки в $3,45 млрд, а в 2024 г. этот показатель будет превзойден, так как на подходе еще несколько крупных сделок, прогнозирует Reuters.