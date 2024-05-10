SpaceX намерена построить во Флориде космодром для полетов на Луну и Марс
Американская компания SpaceX намерена построить на своей площадке в космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде стартовый комплекс, который будет обеспечивать до 44 запусков сверхтяжелой ракеты Starship ежегодно, пишет Bloomberg.
Ранее компания провела несколько испытаний на своем космодроме в Бока-Чика, штат Техас, но теперь планирует модернизировать свое оборудование во Флориде, чтобы обеспечить более быстрый запуск. Издание со ссылкой на заявление федерального управления гражданской авиации США пишет, что ведомство подготовит заключение о воздействии на окружающую среду в рамках проверки допустимости возведения объекта.
Космический корабль и сверхтяжелая ракета Starship – это новая многоразовая транспортная система, предназначенная для доставки экипажа и грузов на околоземную орбиту, Луну, Марс и за их пределы, указано на сайте компании. В SpaceX утверждают, что это самая мощная ракета-носитель в мире, когда-либо разработанная.
Bloomberg отмечает, что SpaceX и NASA начали открыто говорить о переносе запусков Starship во Флориду после того, как предыдущие испытательные полеты заканчивались неудачами. В ноябре прошлого года ракета-носитель вскоре после отсоединения от Starship взорвалась, а через несколько минут пропала связь и с кораблем.
Первый запуск Starship со стартовой площадки Starbase в Бока-Чика состоялся в апреле 2023 г. Корабль вышел в стратосферу, достигнув высоты 38 км. Через три минуты после взлета произошла нештатная ситуация: на этой высоте должна была отделиться первая ступень, но этого не произошло. После этого ракета начала вращаться, снижаться и на четвертой минуте взорвалась.