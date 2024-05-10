SpaceX намерена построить во Флориде космодром для полетов на Луну и Марс

Первый запуск Starship со стартовой площадки Starbase в Бока-Чика состоялся в апреле 2023 г. Корабль вышел в стратосферу, достигнув высоты 38 км. Через три минуты после взлета произошла нештатная ситуация: на этой высоте должна была отделиться первая ступень, но этого не произошло. После этого ракета начала вращаться, снижаться и на четвертой минуте взорвалась.