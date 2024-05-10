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SpaceX намерена построить во Флориде космодром для полетов на Луну и Марс

Ведомости

Американская компания SpaceX намерена построить на своей площадке в космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде стартовый комплекс, который будет обеспечивать до 44 запусков сверхтяжелой ракеты Starship ежегодно, пишет Bloomberg.

Ранее компания провела несколько испытаний на своем космодроме в Бока-Чика, штат Техас, но теперь планирует модернизировать свое оборудование во Флориде, чтобы обеспечить более быстрый запуск. Издание со ссылкой на заявление федерального управления гражданской авиации США пишет, что ведомство подготовит заключение о воздействии на окружающую среду в рамках проверки допустимости возведения объекта.

Космический корабль и сверхтяжелая ракета Starship – это новая многоразовая транспортная система, предназначенная для доставки экипажа и грузов на околоземную орбиту, Луну, Марс и за их пределы, указано на сайте компании. В SpaceX утверждают, что это самая мощная ракета-носитель в мире, когда-либо разработанная.

Bloomberg отмечает, что SpaceX и NASA начали открыто говорить о переносе запусков Starship во Флориду после того, как предыдущие испытательные полеты заканчивались неудачами. В ноябре прошлого года ракета-носитель вскоре после отсоединения от Starship взорвалась, а через несколько минут пропала связь и с кораблем.

Первый запуск Starship со стартовой площадки Starbase в Бока-Чика состоялся в апреле 2023 г. Корабль вышел в стратосферу, достигнув высоты 38 км. Через три минуты после взлета произошла нештатная ситуация: на этой высоте должна была отделиться первая ступень, но этого не произошло. После этого ракета начала вращаться, снижаться и на четвертой минуте взорвалась.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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